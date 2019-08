Když policie dorazila na místo, uviděla na vstupních dveřích natřených na bílo krví vyvedený nápis "Prase". Dům si před pár dny najal úspěšný režisér Roman Polanski. Zavražděná Sharon Tateová, která byla v osmém měsíci těhotenství, byla jeho žena. Kromě ní ležela uvnitř těla dalších čtyř rodinných přátel a hostů. Šlo o oběti řádící fanatické sekty, kterou založil a řídil psychopat jménem Charles Manson.

Egoistický nepřítel žen

Charles Manson byl od dětství hodně problematický chlapík, pravda ale je, že ho k tomu částečně předurčovalo i rodinné prostředí. Mansonova matka Kathleen Maddoxová byla alkoholička a krátce po jeho narození byla ještě se svým bratrem odsouzena na pět let do vězení za loupežné přepadení.

Násilné sklony matky její syn zřejmě podědil, protože první ozbrojené přepadení spáchal už ve 13 letech. Následovaly další zločiny jako krádeže aut, ozbrojené přepadení, podvody, padělání kreditních karet i jiné. A padaly za ně tresty. V roce 1960 dostal za kuplířství a krádeže deset let vězení, po sedmi letech byl ale propuštěn.

Na svobodě se přidal k tehdy populárnímu hnutí hippies, mezi jehož přívrženci si vytipoval skupinu "následovníků", kterou vedl úplně jinou cestou než jsou květiny a volná láska. Pasoval se na Mesiáše, své apoštoly označil jako "Rodinu" a usadil se s nimi na ranči vzdáleném asi padesát kilometrů od Los Angeles. Způsob existence celé sekty lze shrnout jako kombinaci drogového rauše a zcestných "náboženských kázání", jimiž Manson na své ovečky působil. Masové vraždění, které začal plánovat, vyplývalo pravděpodobně z jeho egoistického přesvědčení, že má nárok na veškerou moc a bohatství, jaké si bude přát.

"Manson byl podobně jako řada jiných psychotiků, jejichž násilí hypnotizovalo americkou kulturu, jen běžným misogynem. Nebyl produktem éry ´kontrakultury´ 60. let, byl jen mistrovským manipulátorem, který zneužil étos volné lásky té doby, aby využil řady problémových, zneužívaných žen a zmanipuloval je k násilí. Ale i když nás stále fascinují ´Mansonovy dívky´, při vraždách Mansonovy sekty šlo vždycky nakonec jen o samotného Charlese Mansona.

A ten toužil po bohatství, slávě a moci. Tato touha se projevila i v jeho posedlém vztahu k Hollywoodu, v němž se střetávala láska i nenávist. To byla závislost, která nakonec vedla k vraždám," uvedla o Mansonovi novinářka Aja Romanová z časopisu Vox.

Chtěl zaútočit na slavné a úspěšné - Sharon Tateová v tomto směru představovala víc než vhodnou oběť.

Kráska na vzestupu

Krásné herečce bylo v roce 1969 šestadvacet let a její kariéra mířila strmě nahoru. Odmala byla půvabná a ve světě showbyznysu se poprvé prosadila o deset let dřív, kdy uspěla nejdřív v lokálním kole soutěže Miss a posléze se stala i Miss Washington. Kralovala také školním večírkům a byla úspěšná jako roztleskávačka.

Na přelomu 50. a 60. let se s rodiči dočasně přestěhovala do Itálie, kde se seznámila s hercem Richardem Beymerem. V jeho společnosti se vrátila do Států, kam ji v roce 1962 nakonec následovala i rodina.

Jejím prvním uměleckým agentem se stal Harold Gefsky, který ji dostal do prvních reklam a menších seriálových rolí. Její ambice ale byly vyšší, proto Gefskyho vyměnila za producenta Martina Ransohoffa, jenž si věřil na to, že ji prosadí v Hollwoodu. A povedlo se mu to.

V roce 1967 si zahrála svou první větší roli v britském hororu Eye of the Devil o vesnických vyznavačích tajemného kultu, kteří praktikují staré pohanské rituály.

Pobyt v Británii využila herečka i k tomu, aby se zúčastnila castingu na roli v hororové komedii Ples upírů, již začal právě připravovat Roman Polanski. Ten podle vlastních slov blonďatou herečku nejdřív obsadit nechtěl, ale nakonec to udělal, a podobně jako jeho postava ve filmu se do ní navíc zamiloval. Tateová se kvůli němu rozešla se svým snoubencem Jayem Sebringem (kupodivu se jí to podařilo v oboustranně přátelském duchu) a 20. ledna 1968 si Polanského vzala. Ještě předtím stihla natočit s Tonym Curtisem a Claudií Cardinaleovou snímek Don’t make waves (1967), jenž je zajímavý tím, že její postava se stala inspirací k slavné panence Malibu Barbie. Koncem roku 1968 herečka zjistila, že je těhotná. Vypadalo to, že se jí daří v soukromém i profesním životě. Než přišel srpen 1969…

Nenáviděl černé

Zatímco kariéra Sharon Tateové stoupala, sekta Charlese Mansona se začala obracet od náboženských kázání k přímému násilí. Důvodem bylo mimo jiné to, že Manson chtěl rozpoutat válku s černými občany USA, zejména hnutím Black Panthers (Černí panteři), které nenáviděl. Současně v něm narůstala agresivita - v květnu 1969 zastřelil drogového dealera Bernarda Crowea, kterému nechtěl zaplatit, a o dva měsíce později inicioval únos svého známého, učitele hudby Garyho Hinmana. Během dvou dnů, kdy spolu se svými následovníky držel Hinmana v zajetí, uřízl Manson svému rukojmí ucho. Jeden z jeho noshledů, Bobby Beausoleil, pak muže zabil.

Dokument věnovaný Mansonovu životu:

Členové "Rodiny" se pokusili svést Hinmanovu vraždu na Černé pantery, takže napsali nad jeho mrtvolu krví na zeď "Politické prase" a přimalovali k tomu znak zmíněného černošského hnutí. Policie se však nedala ošálit a Beausoleila zatkla. Psalo se 6. srpna.

Manson dostal strach, že ho jeho kumpán prozradí, a tato obava začala posilovat jeho agresivitu. Když navíc policie zadržela za použití ukradené kreditní karty další dvě členky "Rodiny", Mary Brunnerovou a Sandru Goodovou, propadl zuřivosti. Možná čekal, že si policie přijde i pro něj, a chtěl ještě před svým zatčením udělat "něco velkého". V každém případě nařídil 8. srpna své pravé ruce Charlesi "Texovi" Watsonovi, aby ho s dalšími třemi členkami "Rodiny" (Patricií Krenwinkelovou, Susan Atkinsovou a Lindou Kasabianovou) doprovodil na luxusní adresu, kde bydlely slavné hollywoodské hvězdy - do ulice Cielo Drive.

Zlá noc

Sharon Tateová v té době trávila v pronajaté vile v Cielo Drive poslední dny svého života ve společnosti spisovatele a Polanského kamaráda Wojciecha Frykowskiho, jeho přítelkyně Abigail Folgerové a svého bývalého snoubence Jaye Sebringa, s nímž nadále udržovala blízký přátelský vztah. Osmý srpen zůstávala převážně doma, poobědvala zde s přáteli a pak odpočívala. Večer odjela s Wojciechem, Abigail a Jayem na večeři do své oblíbené mexické restaurace El Coyote. Do domu se vrátili před desátou večer.

Pozemek na Cielo Drive měl v odlehlé části dům pro hosty, kde bydlel devatenáctiletý správce pozemku William Garretson. Toho těsně před půlnoci navštívil jeho známý, student Steven Parent, který u něj setrval asi půl hodiny a pak odešel.

Těsně po půlnoci dorazil k bráně domu na konci Cielo Drive žlutý Ford z roku 1959, ve kterém seděl Mansonův zfanatizovaný vražedný tým. Psychopatovým plánem bylo povraždit všechny lidi v domě stejným způsobem, jakým byl zabit Hinman, aby to odvrátilo policejní pozornost od Beausoleile a znovu uvrhlo podezření na Černé pantery.

Watson přestříhal před zavřenou elektronickou branou dráty a Mansonův gang, vyzbrojený revolverem a noži, přelezl plot. V té chvíli narazili na nešťastného Parenta, který ve voze právě odjížděl od Garretsona. Watson vstoupil autu do cesty a začal střílet. Parent údajně stihl ještě vykřiknout: "Prosím, nezabíjej mě, nikomu nic neřeknu," ale pak zemřel, zasažen čtyřikrát do hlavy.

Kasabianová dostala při pohledu na mrtvolu hysterický záchvat, protože prý byla přesvědčena, že gang bude jen loupit, ne vraždit. Watson ji proto nechal hlídat přístup na pozemek a k domu zamířil jen se zbylými dvěma ženami. Dovnitř se dostali skrz síť proti komárům na otevřeném okně, kterou Watson prořízl nožem.

Jako první jim padl do rány Wojciech Frykowski, který spal na gauči v obýváku. Watson ho vzbudil kopnutím do hlavy, a když se ho dezorientovaný a napůl omráčený muž zeptal, kdo je a co tam dělá, odsekl mu: "Jsem ďábel a dělám ďáblovu práci!"

Krenwinkelová pak svázala urostlému Polákovi ruce ručníkem a Atkinsová vyrazila s nožem v ruce do dalších pokojů. V jednom z nich narazila na Sharon, Jaye a Abigail a donutila je přesunout se k ostatním do obýváku. "Lehnout břichem na zem," poručil jim Watson, což bylo na Jaye Sebringa moc. "Nechte Sharon, je těhotná," zaprosil, což se mu stalo okamžitě osudným, protože ho Watson bez rozmýšlení zastřelil. Pak rozkázal Atkinsové, ať zabije Frykowskiho. Ta zaváhala a třiatřicetiletý urostlý Frykowski, kterému se mezitím podařilo uvolnit pouta, toho využil. Začal se s ní rvát a pokusil se jí vykroutit nůž z ruky. Žena však byla také dost agresívní a v bitce ho několikrát bodla do nohy, Watson navíc začal znovu střílet a Frykowskiho zasáhl. Postřelený muž se z posledních sil dostal z domu, tam ho ale Watson dostihl a brutálně umlátil pistolí tak, že Polákovi zcela zohavil obličej. Poté do něj ještě vztekle bodal, přičemž mu podle jeho pozdějších slov ruka několikrát zajela do Wojciechova těla až po předloktí.

V domě se mezitím strhla rvačka mezi Abigail a Krenwinkelovou. Také Abigail dostala několik bodných ran, ale i ona se dokázala dostat z domu. Venku ji však Krenwinkelová dostihla a spolu s Watsonem ji ubodali. Šestadvacetiletá Frykowskiho přítelkyně ještě stačila vydechnout: "Přestaňte, už jsem stejně mrtvá. Vzdávám se. Vezměte si mě," načež podlehla zraněním.

Zbývala Sharon. Asi chápala, že nemá naději, ale doufala, že vrahy obměkčí její těhotenství. "Prosím, nezabíjejte mě. Nechci zemřít, chci žít. Chci mít své dítě. Chci mít své dítě," prosila podle jejich pozdějších výpovědí. Atkinsová však žádný "kompromis" nepřipustila: "Koukej, děvko, to mě vůbec nezajímá. Je mi fuk, že budeš mít dítě. Radši se připrav. Chcípneš a mě to vůbec nebude mrzet!"

Poté spolu s Watsonem Sharon zavraždili - Atkinsová ji držela, Watson ubodal. Její nenarozený syn, Richard Paul Polanski, zemřel také. Atkinsová pak namočila do Sharoniny krve ručník a na vstupní dveře napsala slovo "Prase", což měl být zmiňovaný odkaz připomínající Hinmanovu vraždu, ale policie se jím nakonec splést nenechala.

Ještě to neskončilo

Dalšími oběťmi "Rodiny" se stali obchodníci Leno a Rosemary LaBiancovi na Wawerly Drive 3301, a to pouhý den po masakru v Cielo Drive. Provedení bylo podobné: Manson s Watsonem se vloupali do domu, probudili oba manžele a svázali je v obývacím pokoji. Manson pak v domě vyloupil cennosti a zmizel, zatímco na místo dorazily další jeho následovnice Patricie Krenwinkelová a Leslie Van Houtenová. Oba manžele pak trojice ubodala, Lena v obýváku, Rosemary v ložnici. I v tomto případě psali vrazi Lenovou krví po domě nápisy jako "Smrt prasatům", aby odvedli pozornost.

Policie oba případy nejdřív nespojovala, respektive domnívala se, že první případ sice inspiroval pachatele toho druhého, ale že nejde o tytéž lidi. Teprve po zatčení několika členů "Rodiny" za krádeže aut vyšla najevo pravda.

Korunní svědkyní se stala Linda Kasabianová, která podrobně popsala celé řádění, a protože sama nikoho nezabila, vyvázla nakonec bez trestu. Ostatní vrazi, tedy Manson, Watson, Krenwinkelová a Atkinsová, byli v roce 1971 odsouzeni k trestu smrti, ale protože stát Kalifornie krátce po rozsudku hrdelní trest zrušil, skončili všichni na doživotí ve vězení. Charles Manson zemřel ve vězeňské cele 19. listopadu 2017, Susan Atkinsová v roce 2009. Watson a Krenwinkelová jsou ještě naživu.

Polanski krátce po vraždě své ženy natočil televizní verzi Shakespearova dramatu Macbeth, která je podle řady ohlasů očividným odrazem tragické události z jeho života a pokusem vyrovnat se se zvěrstvem, jež navždy změnilo jeho život.

Zločin inspiroval i Tarantina

Vražda Sharon Tateové, jež jakoby svou šílenou a nepředstavitelnou hrůzou definitivně ukončila bezstarostnou epochu hippies, se brzy stala inspirací k bezpočtu snímků, v nichž Hollywood i další filmový průmysl řešil téma masového a bezdůvodného násilí. Poslední dva takové filmy zamířily do kin v letošním roce. Prvním z nich byl horor "The Haunting of Sharon Tate" s Hilary Duffovou v roli Shanon, popisující okamžiky před osudovou nocí. V USA měl premiéru 5. dubna, u nás se nepromítal.

Z filmu Tenkrát v Hollywoodu:

Druhým a podstatně diskutovanějším je nový film Quentina Tarantina Tenkrát v Hollywoodu, popisující atmosféru hollywoodského průmyslu v létě roku 1969. Sharon Tateovou v něm ztvárnila Margot Robbieová, nicméně hlavní roli hraje Leonardo DiCaprio v roli bývalé hollywoodské hvězdy a Brad Pitt coby její kaskadér.

Americká premiéra proběhla před pár dny, v Česku snímek uvidíme od čtvrtka 15. srpna. První recenze jsou velmi pochvalné - hovoří se o jednom z nejlepších Tarantinových scénářů.