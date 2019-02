"Řeknu to jasně. Pokud jste v zahraničí podporovali teroristické organizace, nebudu váhat zabránit vám v návratu," uvedl pro The Times ministr vnitra Sajid Navid. "Nesmíme zapomenout na to, že lidé, kteří opustili Británii, aby se připojili k Islámskému státu (IS), byli plní nenávisti k vlastní zemi," dodal.

Reagoval tak na rozhovor, které stejnému listu poskytla devatenáctiletá Britka Shamima Begumová. Ta sice před čtyřmi lety dobrovolně odešla do Sýrie, nyní se ale jako těhotná chce vrátit domů a porodit své dítě v Británii.

Podle Navida by Begumová po svém návratu měla být trestně stíhána. "Pokud se vám podaří vrátit se, připravte se na výslech, vyšetřování i možné stíhání," varoval ji i další džihádisty britský ministr.

Nevěsta bojovníka Islámského státu

Begumová utekla do Sýrie jako patnáctiletá společně se svými dvěma spolužačkami – Amirou Abaseovou a Kadizou Sultanaovou. Všechny tři dívky odletěly 17. února 2015 z londýnského letiště Gatwick do Turecka, aby následně překročily syrské státní hranice a přidaly se k Islámskému státu. A to poté, co svým rodičům řekly, že jdou na celodenní výlet.

Po svém příchodu do Sýrie byly všechny dívky provdány za džihádisty. Begumová v souladu se svým přáním za "anglicky mluvícího bojovníka ve věku 20 až 25 let" - Nizozemce, který přestoupil k islámu a bojoval za chálifát. Tomu následně porodila dvě děti, obě však po několika měsících zemřely.

Zatímco její kamarádky přišly během následujících let o život, Begumová je v relativním bezpečí utečeneckého tábora na severovýchodě Sýrie. Do něj se úchylila poté, co ve vesnici Baghúz, jedné z posledních bašt Islámského státu (IS) v zemi, propukly boje.

Vše pro klidný život v Británii

Begumová je nyní v devátém měsíci těhotenství a podle svých vlastních slov se bojí, že v Sýrii by mohla o dítě znovu přijít. "Chci se vrátit do Británie. Vím, že o mé dítě tam bude postaráno," řekla listu The Times devatenáctiletá muslimka, která údajně proto, aby se mohla "vrátit domů a žít tam se svým dítětem klidný život" udělá cokoli.