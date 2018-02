Německá města mohou zakázat vjezd dieselovým autům, rozhodl soud

Pro řidiče dieselových aut budou zřejmě platit v některých německých městech přísná omezení. Města si mohou sama rozhodnout, zda vjezd autům na naftu zakážou. Spolkový správní soud v Lipsku dnes rozhodl, že tyto zákazy jsou právně přípustné. Do budoucna by mohlo jít až o několik desítek měst. Zákaz by se neměl týkat aut splňujících normu Euro 6.

První zákazy jízdy by podle ochránců životního prostředí z organizace Deutsche Umwelthilfe, která případ iniciovala, mohly přijít zhruba půl roku po verdiktu. „Řekl bych, že tak do šesti měsíců budou muset být příslušná opatření v plánu, a pak se rozmístí dopravní značky,“ uvedl právník organizace Remo Klinger. Podle něj by opatření mohlo letos dopadnout na vozy normy Euro 4 a starších. Pro auta normy Euro 5 mají přijít příští rok. ČTĚTE TAKÉ: Německý soud ve čtvrtek rozhodne o zákazu dieselů v centrech měst Spolkový správní soud projednával na apel soudů nižší instance dva případy. Ty nařídily Severnímu Porýní-Vestfálsku a Bádensku-Württembersku, aby upravily plány čistoty ovzduší pro Düsseldorf a Stuttgart. Města totiž nedodržovala hraniční hodnoty pro oxid dusičitý (NO2), uvádí německá televize Deutsche Welle. Podle stuttgartského soudu jsou nejefektivnějším opatřením ke zlepšení čistoty ovzduší právě zákazy jízdy naftových aut. K jejich zákazu není třeba dalších legislativních změn. S tím v úterý vyslovil souhlas i německý nejvyšší správní soud. Auta na naftu jsou zodpovědná za největší část znečištění oxidem dusičitým (NO2) ve městech. Vloni jeho koncentrace překračovala zhruba v sedmdesáti německých městech povolená maxima – limity by přitom měly být dodržovány už od roku 2010. ČTĚTE TAKÉ: Německé automobilky testovaly emise na lidech a opicích Zatím se o zákazu kromě Stuttgartu a Düsseldorfu hovoří i v Mnichově, Berlíně nebo Kolíně nad Rýnem. Hraniční hodnoty oxidů dusíku jsou dlouhodobě překračovány ve 40 německých městech. Zákaz by se do budoucna mohl týkat ale i dalších evropských měst - Paříže, Madridu nebo Atén. V Německu je registrováno na patnáct milionů dieselových osobních aut. Ekologické standardy Euro-6 z nich splňuje pouze 2,7 milionu. Na verdikt soudu zareagovaly akcie největších německých automobilek krátkodobým propadem. Video: Před budovou soudu dnes postávala skupina aktivistů lobbující za zákaz dieselů Diesely v Česku zřejmě nezlevní Do Česka směřují hlavně starší dieselová auta z Německa. Spekuluje se, zda bych jejich cena mohla klesnout. Podle vyjádření autobazarů ale jen tak nezlevní. "Starší a tím pádem i rizikovější naftové automobily, které na zdrojových trzích nevyhovují emisním normám, a majitelé se jich zbavují na úkor tuzemského životního prostředí, se k nám vozí již delší dobu. Nečekáme, že by nyní kvůli rozhodnutí německého soudu mělo dojít k nějakému raketovému nárůstu. Proto si nemyslíme, že by se ceny dovozových dieselů měly nějak zásadně snižovat. Naftové vozy s domácím původem si podle nás ceny spíše udrží, protože zde hrají roli i jiné faktory. Lidé totiž kromě ceny hledí i na doloženou servisní historii nebo ověřitelnost stavu tachometru. Zákazníci mají také obecně vyšší důvěru k vozům s původem v České republice,“ uvedl provozní ředitel sítě autocenter Aaa Auto Petr Vaněček. ČTĚTE TAKÉ: Aféra s emisními testy má první oběť. Volkswagen odvolal hlavního lobbistu

Autor: Redakce, Pavel Kopecký