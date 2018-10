Německá policie zadržela podezřelého z vraždy Marinové. S případem ho pojí DNA

Zatčení Severina Krasimirova potvrdil bulharský generální prokurátor Sotir Cacarov, podle kterého byl muž obviněn ze dvou trestných činů - znásilnění a vraždy. Ministr vnitra Mladen Marinov uvedl, že stále „neexistuje žádné spojení mezi vraždou a prací Marinové“.

„Dosavadní důkazy naznačují, že šlo o sexuálně motivovaný útok. Zranění, která zavinila smrt Viktorije Marinové, jsou mimořádně těžká a brutální,“ uvedl Cacarov a dodal, že Kasimirov, který měl být při spáchání zločinu silně opilý, trénoval box a bydlel v sousedství novinářky.

„Existují fyzické důkazy, které Krasimirova spojují s vraždou,“ řekl podle deníku New York Post Marinov s odkazem na vzorky DNA, které vyšetřovatelé odebrali z oblečení a těla zavražděné novinářky. Krasimirov, který z města, kde k činu došlo, pochází, má kriminální minulost.

Bulharská policie v úterý v souvislosti s případem zadržela prvního podezřelého, kterým byl občan Rumunska s moldavským pasem. Po výslechu ho však propustila na svobodu. „Naše práce nadále pokračuje. V tuto chvíli nemáme k dispozici žádné nové informace. Rumunský občan bude propuštěn,“ řekl ve večerních hodinách reportérům šéf místní policie v Ruse Teodor Atanasov.

Řada zemí včetně Německa nebo Spojených států vyzvala bulharské orgány k urychlenému vyřešení případu. „Spojené státy jsou připravení pomoci úřadům s dopadením pachatelů a jejich předáním do rukou spravedlnosti,“ uvedli na twitteru zástupci americké ambasády v Sofii.

