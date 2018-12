Od chvíle, kdy spolková vláda zrušila v Německu uplatňování branné povinnosti, uplynulo sedm let a německá armáda se začíná potýkat s nedostatkem kvalifikovaného personálu. Ministerstvo obrany proto zvažuje, že by se po vhodných odbornících mohlo poohlédnou za hranicemi.

„V době, kdy nám chybí kvalifikovaní zaměstnanci, se musíme dívat všemi směry,“ uvedl generál pozemních sil (Deutsches Heer, jedna ze složek armády - Bundeswehru) Eberhard Zorn. Mezi německými vojáky přitom schází především lékaři a specialisté na oblast informačních technologií.

Armáda se podle britské BBC dlouhodobě potýká s nedostatečným financováním, což chce německá ministryně obrany Ursula von der Leyen změnit. Ve čtvrtečním rozhovoru uvedla, že současný stav 182 tisíc uniformovaných vojáků hodlá během dvou let navýšit o 6,5 tisíce a do roku 2025 až o 21 tisíc.

Zavázala se také zvýšit rozpočet na vojenské výdaje z 1,2 na 1,5 procenta HDP, a to do roku 2024. Evropské země přitom čelí kritice ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle kterého by měly plnit cíl NATO a na obranu vydávat až dvě procenta svého HDP.

Pouze odborníci

„Samozřejmě, že Bundeswehr potřebuje personál,“ řekl německé mediální skupině Funke Zorn. „Armáda musí hledat adekvátní mladou generaci,“ prohlásil generál, podle kterého by se však Německo mělo poohlížet v ostatních evropských zemích výhradně po odbornících.

Vláda již podle skupiny Funke oslovila některé evropské partnery, většina z nich přitom reagovala s opatrností, a to zejména v zemích východní Evropy. Zákony, které vstoupily v platnost po druhé světové válce, přitom nařizují, aby vojáci německé armády byli pouze Němci.

Parlamentní komisař pro ozbrojené síly Hans-Peter Bartels však argumentuje, že přijímání občanů Evropské unie je „poměrně běžné“. Značná část vojáků má totiž v současné době dvojí občanství a kořeny v zahraničí. Funke navíc uvádí, že německá armáda zaměstnává zhruba devět stovek cizinců jako civilní pracovníky.

K podobnému kroku minulý měsíc přistoupila také Velká Británie. Tamní vojenské velitelství uvedlo, že umožní občanům jiných zemí vstoupit do armády, aniž by museli na ostrovech žít. Tímto krokem hodlá zaplnit nedostatek až 8,2 tisíce vojáků, námořníků a pilotů.

Ženy v armádě

Německo chce mít podle Britské BBC až 70 procent bojové kapacity připravených k okamžitému nasazení k boji. Nedávné informace přitom napovídají, že se této hodnotě vzdaluje. Německý deník Die Zeit například v říjnu informoval, že pouze zhruba třetina nově vyrobených tanků, vrtulníků a stíhaček je okamžitě bojeschopná.

Vojenská zpráva z letošního února zase dokazuje, že na konci roku 2017 nemělo Německo k nasazení připraveny žádné ponorky ani velké dopravné letouny. Stávající bojová letadla, tanky, vrtulníky a lodě jsou podle stejné zprávy v „dramaticky špatné“ kondici.

Podle deníku Deutsche Welle schází německé armádě až 21 tisíc důstojníků. O nízkém zájmu německých mužů o vstup do ozbrojených sil svědčí i letošní statistika - podle von der Leyen tvoří ženy 12 procent všech vojenských pracovníků a celou třetinu uchazečů o důstojnické hodnosti.

Komplikace pro Merkelovou

Problémy spojené s nedostatečným financováním armády potkaly v listopadu také německou kancléřku Angelu Merkelovou. Ta musela na setkání čelních představitelů 20 nejsilnějších ekonomik světa v argentinském Buenos Aires odcestovat linkovým letadlem, protože její vládní speciál měl technickou závadu.

Panne des Regierungs-Airbus: Fehler der Lufthansa verursachte Merkels G20-Odyssee https://t.co/WnEF66Uw7O pic.twitter.com/VtEMj7c3Oj — DER SPIEGEL (@DerSPIEGEL) December 26, 2018

Německý deník Der Spiegel následně uvedl, že selhání stroje jsou zodpovědní zaměstnanci německých aerolinek Lufthansa. Když totiž na palubě Airbusu A340 došlo k selhání elektroniky, piloti nebyli při následném restartu schopni zprovoznit rádio. Podle deníku jim právě Lufthansa neposkytla patřičné informace k novému digitálnímu komunikačnímu systému, který do letounu nainstalovala v roce 2009.

„Měli bychom pořídit jedno nebo dvě nová dálková letadla,“ uvedla v rozhovoru von der Leyen a dodala, že dva stávající stroje staré 18 a 19 let nejsou dostačující.