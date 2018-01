Německé „GroKo“ se rýsuje. Podívejte se na Česko, varoval Schulz před pravicí

Němečtí sociální demokraté (SPD) se na svém sjezdu dohodli, že podpoří koaliční jednání s křesťanskými demokraty Angely Merkelové (CDU/CSU). Strana otočila kormidlo, bezprostředně po volbách totiž šéf německé sociální demokraci Martin Schulz vzkázal, že jeho strana míří do opozice. Nejistota ohledně nové vlády přetrvávala od zářiových voleb.

Pro spolupráci s CDU/CSU bylo 362, proti nim 279 delegátům strany. Hlasovalo se až na konci celodenního jednání v Bonnu, kterého se zúčastnilo všech 600 delegátů strany. Výsledek koaličních jednání ale bude muset znovu potvrdit ještě vnitrostranické referendum SPD.

Německo je tak blízko velké koalici, které se přezdívá „GroKo“. Dohromady by měli v Bundestagu 399 křesel ze 709. Jednání o koalici přezdívané "Jamajka" podle barev stran se svobodnými demokraty (FDP) a zelenými v listopadu zkrachovaly.

Konečné výsledky německých volebCDU/CSU (33,0 %), SPD (20,5 %), AfD (12,6 %), FDP (10,7 %), Levice (9,2 %), Zelení (8,9 %). Stránky centrální volební komise ZDE.



Rozdělení mandátů v Bundestagu: CDU/CSU: 246 křesel, SPD: 153 křesel, AfD: 94 křesel, FDP: 80 křesel, Strana německé Levice: 69 křesel, Zelení: 67 křesel

Rozhovory mezi by mohly začít 12. února. Pokud jejich výsledek SPD znovu schválí, tak Merkelová bude moci následně žádat o potřebnou podporu v Bundestagu, který potvrdí její pozici kancléřky. Potom začne její čtvrté volební období.

Vláda by mohla mandát získat před Velikonocemi. To bude znamenat, že od voleb do sestavení vlády uběhne až půl roku, což je vůbec nejdelší doba, kdy Německo nemělo fungující vládu.

Jedním z hlavních témat jednání je migrace. Schulz ve svém hodinovém projevu uvedl, že pokud bude SPD ve vládě, nebude mít Německo žádnou horní hranici pro příjem uprchlíků. V sondovacích rozhovorech se ale strana s křesťanskými demokraty dohodla na tom, že by do Německa nemělo přicházet více než 180 tisíc až 220 tisíc běženců ročně. Zároveň by ale každý měl mít možnost požádat o azyl.

Schulz přitom zdůraznil, že „Německo je zodpovědné za svobodu, demokracii, soudržnost i solidaritu v Evropě“.

Uvedl také, že mu telefonoval francouzský prezident Emmanuel Macron s tím, že Francie se obává nárůstu extrémní pravice, která by se mohla v Německu dostat k moci, pokud nebudou obě země spolupracovat na společné evropské idee.

„Evropou se prohnala pravicová vlna. Podívejte se na vládu ve Vídni, podívejte se do Prahy, podívejte se do Varšavy, podívejte se do Budapešti," řečnil Schulz. V souvislosti s Českem narážel na hnutí ANO, které Němci vnímají jako pravicově populistické a hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury, která je považována za krajní pravici.

„Tuto pravicovou vlnu může německá vláda zastavit,“ řekl.

Žene se do záhuby?

Řada členů strany se ale se závěry sjezdu ohledně koalice neztotožňuje. Podle nich to bude znamenat postupný konec levicové strany. Kritikům mimo jiné vadí, že předseda Schulz vůči Merkelové udělal příliš mnoho ústupků. Se svým šéfem nesouhlasí hlavně mladé křídlo strany.

SPD s CDU/CSU vládla již dvakrát. Mezi léty 2005 – 2009 a od 2013 do nynějška. V koalici hrála roli „mladšího partnera“ ve stínu křesťanských demokratů. Každé volby zaznamenala větší a větší propad.