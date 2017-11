Německé politické strany se v termínu nedohodly, dají si ale přesčas

Průzkumné rozhovory o možném sestavení nové německé vlády se v ranních pátečních hodinách zarazily na rozporech týkajících se migrační a finanční politiky. Jednání ale nekončí, pokračovat bude dnes v poledne.

Patnáct hodin po zahájení rozhovorů se strany možné "jamajské koalice" tedy konzervativní křesťanští demokraté Angely Merkelové (CDU/CSU), liberální demokraté (FDP) a Zelení, dohodly, že si dají přestávku a znovu začnou jednat dnes v poledne.

"Budeme pokračovat i dnes," prohlásila Merkelová po skončení rozhovorů.

"Dáme si přesčas," dodal šéf německých Zelených Cem Ozdemir.

Trojstranné koalici, která by v tomto složení vládla Německu na federální úrovni vůbec poprvé, se přezdívá "jamajská" či "Jamajka" kvůli barvám zúčastněných stran, které odpovídají barvám jamajské vlajky (černou má CDU/CSU, žlutou FDP a zelenou Zelení).

Merkelová ve čtvrtek prohlásila, že věří, že strany mohou dosáhnout dohody. "Máme za to zodpovědnost a já vás ujišťuji, že se zasadím o to, aby se to stalo," uvedla Merkelová a dodala, že všechny zúčastněné strany už hledaly společné řešení ve složitých otázkách klimatu, dopravy a migrace i přes "velmi, velmi odlišné postoje".