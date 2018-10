Největší poválečný vrah stane v Německu před soudem. Ošetřovatel zabil sto lidí

Bývalý ošetřovatel Niels Högel, který je již odsouzen na doživotí za vraždu dvou lidí a podle prokuratury zavraždil dalších 98, stane v úterý před soudem. Pokud se mu vina v ostře sledovaném případu prokáže, půjde o největšího masového vraha poválečných dějin Německa. Informoval o tom server BBC.

Niels Högel u soudu.Foto: ČTK/DPA/Julian Stratenschulte

Vyšetřovatelé již loni v létě uváděli, že obětí bylo 90. Stopy medikamentů, které Högel používal k vraždám, totiž našli v dalších desítkách těl. Nakonec se prokázalo, že obětí je mnohem více. Muž v letech 1999 až 2005 podle všeho usmrtil 64 lidí v nemocnici v Delmenhorstu a dalších 36 na klinice v severním městě Oldenburgu.

Léky způsobily srdeční selhání

Högel se k činům již dříve přiznal. Těžce nemocným pacientům injekčně podával lék na srdeční arytmii Gilurytmal, ale také betablokátor Sotalex. Léky následně způsobily srdeční selhání. Muž se poté snažil pacienty oživovat, aby před kolegy vypadal jako hrdina.

Státní zastupitelství v Oldenburgu také zvýšilo počet Högelových obětí o jednu osobu. Odhalili totiž chybu při zkoumání těla jedné z pacientek, která zemřela na klinice v Delmenhorstu. Patologové v jejím těle sice našli stopy léku ovlivňujícího srdeční funkce, nedopatřením však uvedli, že tato látka zde nalezena nebyla.

V době, kdy Högel pracoval jako ošetřovatel v nemocnici v Delmenhorstu, stál za 73 procenty úmrtí pacientů. Odhalen byl až 22. června 2005, kdy manipuloval s infuzí a ukázalo se, že pacient dostával lék, který vůbec mít neměl. V roce 2015 pak soud v Oldenburgu poslal ošetřovatele na doživotí za dvě vraždy, dva pokusy o vraždu a dva případy těžkého ublížení zdraví.

Ve stejný rok se nyní jedenačtyřicetiletý muž doznal ke zhruba devadesáti činům, při nichž podle něj zemřelo asi 30 pacientů. Německý deník Bild uvedl, že policie v posledních letech vyšetřovala více než dvě stovky podezřelých případů. Zvláštní komise složená ze státních zástupců a policistů musela zkontrolovat stovky záznamů pacientů a bylo nutné exhumovat ostatky 130 lidí.

Zdravotnické úřady pod palbou

Zpravodajka BBC v Berlíně Jenny Hillová uvádí, že je tento případ extrémně citlivý pro německé zdravotnické úřady. Ty jsou totiž příbuznými obětí obviňovány z toho, že dlouho před Högelovou činností zavíraly oči.

Německá média totiž již dříve upozorňovala na přístup obou nemocnic a selhání kontrolních orgánů. Už v Oldenburgu měli Högelovi kolegové k dispozici statistiku, z níž vyplývalo, že při jeho službách umírá velký počet pacientů. Nikdo ale dlouho nezasáhl.

Zatím není jasné, zda soudce v úterý rozhodne o doplnění obžaloby o jeden objevený případ, nebo bude nutné jej projednat zvlášť. Pokud by se však prokázalo, že má bývalý ošetřovatel na svědomí všech 98 vražd, počet jeho obětí by se rovnal stovce. Podle všeho by se tak stal největším masovým vrahem v dějinách spolkové republiky.