Centimetr po centimetru přesunout zhruba dvacetitunovou konstrukci hrázděného domku z doby německé reformace o 140 metrů byl úkol, s nímž se tři dny potýkali tesaři v dolnosaské obci Martfeld na severu Německa. Unikátní není jen přemístění domu, který místní zkrášlovací spolek zachránil před stržením, ale i to, že ho v roce 1535 nechal postavit první martfeldský pastor Otto Homfeld a že se během let stavba postupně ztratila, neboť ji pohltil jiný dům.

"Bylo to veliké štěstí," řekl ČTK architekt a člen zkrášlovacího spolku Martin Tolksdorf o tom, jak lze v jednom domě nalézt úplně jiný. "Jeden odborník, který se o staré hrázděné domy zajímá, požádal tehdejšího majitele, zda by se nemohl podívat dovnitř. Hned si povšimnul, že uvnitř budovy se konstrukce liší," uvedl. "Bylo tak jasné, že to je dům, který je uvnitř jiného," vysvětlil.