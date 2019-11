Ministryně obrany a předsedkyně Křesťanskodemokratické unie (CDU) Annegret Krampová-Karrenbauerová, kterou si kancléřka Angela Merkelová vybrala a prosadila jako svoji nástupkyni, před sjezdem CDU cítila, že její podpora klesá. Nejen mezi straníky, ale také ve společnosti. Po roce v čele největší vládní strany totiž ani vzdáleně nepřipomíná někoho, kdo by měl za necelé dva roky převzít mocenské otěže Německa.

„Pokud jste toho názoru, že to Německo, jaké ho chci, není to Německo, jak si ho představujete vy, pokud jste toho názoru, že ta cesta, kterou s vámi chci společně jít, není ta cesta, kterou považujete za správnou, tak to dnes vyjádřete. Pak to také dnes skončeme. Tady a teď, dnes,“ vyzvala politička, jejíž sáhodlouhé jméno se v Německu zkracuje na AKK, tisícovku stranických delegátů pátečního a sobotního sjezdu CDU.

Po hodinu a půl dlouhém projevu, v němž se především zcela jasně distancovala od jakékoli spolupráce s ultrapravicovou Alternativou pro Německo (AfD), ji však nečekalo odvolávání, ale téměř deset minut trvající potlesk vestoje drtivé většiny delegátů. Prohlásila, že AfD je jako žhář, kterému by nabídka vládní spolupráce dala jen do rukou sirky.

Merz dál čeká na šanci

Její emotivní řeč zabrala. K podpoře AKK v čele strany pak vyzval i její největší soupeř, kandidát konzervativně-liberálního křídla a kritik Merkelové Friedrich Merz. Ten ale současně prohlásil, že v sobotu večer ukončený sjezd nemá rozhodovat o tom, kdo se za stranu stane kancléřským kandidátem v příštích volbách, které Německo čekají v září 2021.

Nejčtenější německý deník Bild to podobně jako mnozí odborníci komentoval, že Merz hraje o čas a že AKK zdaleka ještě nemá vyhráno. A to proto, že o kancléřském kandidátovi bude CDU společně se sesterskými bavorskými křesťanskými sociály (CSU) rozhodovat až za rok touto dobou.

Současně němečtí analytici dodávají, že CDU má před očima příklad svého koaličního partnera sociálních demokratů (SPD). Ti neustále mění vedení a také stále klesají, jak v průzkumech, tak v zemských volbách.

Zelení, nebo AFD?

Křesťanští demokraté neztrácejí zdaleka tolik, v mnoha spolkových zemích si udržují pozici výrazně nejsilnější strany a i v celoněmeckých průzkumech mají nyní mezi 26-29 procenty. CDU se tak podařilo odrazit nástup Zelených, kteří ještě na jaře na krátký čas v popularitě křesťanské demokraty poprvé v historii přeskočili, ale dnes mají za CDU ztrátu pěti až šesti procent.

Téma Zelených otevřel na sjezdu CDU předseda bavorské CSU Markus Söder, který na jedné straně označil politiku AfD za jen jinou verzi německých neonacistů, ale na druhé straně varoval, aby se na ně CDU/CSU nesoustředila jako na hlavní soupeře. Za ty šéf bavorské zemské vlády označil právě Zelené a jejich politiku.