"Pokud jsou u našich sousedů problémy s péčí o koronavirové pacienty, nabízíme samozřejmě rychlou pomoc tak, jak nám to umožní naše kapacity," řekl Maas. Dodal, že evropský systém včasného varování nyní funguje lépe než na jaře a že Německo pomoc nabízí i Izraeli.

O těžce nemocné pacienty z Nizozemska by se znovu mohly postarat kliniky v sousední spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, pomoci chce také sousední Dolní Sasko. Evropská unie uvolní na přeshraniční převoz pacientů, vybavení a personálu 220 milionů eur (šest miliard Kč), napsala německá tisková agentura DPA.

Maas dnes varoval před opětovným uzavíráním hranic. Řekl, že chyby z jara, kdy se na hranicích s Polskem tvořily kilometrové fronty, se nesmějí opakovat.

Ústní přísliby

Český premiér Andrej Babiš ve čtvrtek uvedl, že chce, aby Česko nápor koronavirových pacientů zvládlo samo. Řekl ale, že "s bavorskou stranou" hovořil.

"Všude nákaza stoupá, my máme ústní přísliby. Nespoléháme se na to a děláme vše, abychom to zvládli doma," uvedl Babiš. Ochotu poskytnout Česku případnou pomoc pak vyjádřil bavorský premiér Markus Söder i jeho saský kolega Michael Kretschmer.

Německo samo vykázalo za poslední den 7830 nově nakažených koronavirem, což je nejvíce od začátku pandemie. V Česku, které má oproti Německu přibližně osmkrát méně obyvatel, v pátek přibylo 11 105 infikovaných.