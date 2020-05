Německo uvolňuje další část opatření přijatých v boji proti koronaviru. Nově mohou své brány otevřít muzea, zoologické zahrady nebo dětská hřiště. Možné budou opět také bohoslužby. Po jednání s premiéry spolkových zemí to dnes na tiskové konferenci v Berlíně oznámila kancléřka Angela Merkelová. O možném výraznějším uvolnění nynějších omezení budou politici rozhodovat 6. května. Na uvažování o letních cestách do zahraničí je podle Merkelové zatím příliš brzy.

Téměř prázdná ulice v Berlíně (na snímku z 24. dubna 2020) | Foto: ČTK

"Jsou to těžká rozhodnutí, těžké zvažování. Není to nic automatického, stále musíme sledovat celkovou situaci," uvedla šéfka vlády, která je zastánkyní spíše pomalejšího uvolňování. Poznamenala také, že je třeba udělat vše pro to, aby šlo Německo krok za krokem dopředu, a nevrátilo se znovu do horší fáze epidemie.