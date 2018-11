Německo přitvrzuje. Vrahům arabského novináře chce zakázat vstup do Schengenu

„V případě novináře Chášukdžího máme stále více otázek než odpovědí,“ prohlásil Maas na okraji jednání evropských ministrů v Bruselu. Prohlášení podle deníku Deutsche Welle předcházela jednání s představiteli Velké Británie a Francie.

„Během předchozích dní jsme úzce spolupracovali s přáteli z Francie a Velké Británie a rozhodli jsme se, jako Německo, že ke jménům 18 občanů Saúdské Arábie přiřadíme v databázi Schengenu zákaz vstupu,“ uvedla na tiskové konferenci mluvčí ministerstva.

Schengenský prostorÚzemí 26 evropských států, umožňujících občanům EU cestování bez hraničních kontrol.

Na otázku, zda je mezi osmnácti saúdskoarabskými občany i korunní princ Mohamed bin Salmán, kterého zpravodajské služby Spojených států označily z objednavatele vraždy, odmítla podle agentury Reuters mluvčí ministerstva zahraničí odpovědět s odvoláním na zákony na ochranu osobních údajů.

Německá spolková vláda v pondělí navíc rozhodla o zastavení vývozu zbraní do Saúdské Arábie. Podle serveru Focus nedojde ani k uskutečnění dodávek, které byly v minulosti schváleny.

Novinář Džamál Chášukdží zmizel krátce po návštěvě saúdskoarabského konzulátu v Istanbulu 2. října letošního roku, kam si původně přišel vyřídit dokumenty kvůli plánovanému sňatku. Saúdská Arábie nejprve jakékoli spojení s případem odmítala. Později však připustila, že žurnalista zemřel nešťastnou náhodou během potyčky, ke které došlo v průběhu výslechu.

Následné vyšetřování však odhalilo, že Chášukdží byl zavražděn během předem naplánované operace. Nahrávky z místa činu, které se podařilo získat tureckým bezpečnostním složkám, dokazují, že byl novinář mučen a následně zabit.

V den vraždy přijelo do Istanbulu patnáct agentů, mezi nimiž byli i členové ochranky korunního prince, členové saúdskoarabské tajné služby a forenzní expert. V jejich zavazadlech se podle tureckého deníku Daily Sabah měly nacházet injekce, defibrilátory, radiostanice či rušičky.

"It is not our policy, not our culture, not our nature. It contradicts everything we stand for." - #Saudi Ambassador to #Germany , Prince Khalid bin Bander on the case of Jamal Khashoggi to @welt pic.twitter.com/lsxE7u8AJp

Tělo zavražděného žurnalisty se doposud nepodařilo objevit, podle vyšetřovatelů bylo pravděpodobně rozpuštěno v kyselině. Na zahradě rezidence saúdskoarabského konzula v Istanbulu totiž objevili stopy po kyselině fluorovodíkové a dalších chemikáliích. Podle další teorie mohlo být rozřezané tělo novináře vyvezeno z Turecka v diplomatických zavazadlech.

Americký deník Washington Post v sobotu informoval, že Centrální zpravodajská služba (CIA) odhalila skutečného objednavatele Chášukdžího vraždy. Má jím být sám Saúdský korunní princ Mohamed bin Salmán. Bílý dům odmítl informace komentovat s tím, že jde o záležitost tajných služeb.

Prezident Donald Trump v neděli označil závěry CIA za předčasné. „To, co se stalo, je hrozné. V úterý bude hotová zpráva, která ozřejmí, kdo je za tento zločin zodpovědný,“ uvedl Trump podle deníku Washington Post. Prohlásil však, že „je možné“, že je do celého případu zapleten i korunní princ.

Trump says he doesn't want to hear the tape of Jamal Khashoggi's murder.



TRUMP: "I don't want to hear the tape. No reason for me to hear the tape."

Q: "Why don't you want to hear it, sir?"

TRUMP: "It's a suffering tape. It's a terrible tape. I've been fully briefed on it." pic.twitter.com/oiBbrePBC0