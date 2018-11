Prodej zbraní do Saúdské Arábie? Embargo bude v Německu trvat do ledna

Zastavení vývozu zbraní do Saúdské Arábie, o kterém v pondělí rozhodla německá vláda, by mělo platit do poloviny ledna. S odvoláním na zdroj z německého zbrojního průmyslu o tom informovala agentura Reuters. Berlín uvalil zbrojní embargo na Saúdskou Arábii v souvislosti s vraždou novináře Džamála Chášukdžího.

Zatím není jasné, zda vláda po uplynutí této lhůty zákaz prodlouží nebo zda budou německé firmy trvat na tom, aby spolková vláda formálně zrušila vývozní licence. „Firmy pro tuto chvíli souhlasily se zastavením dodávek, ale situace se může změnit, pokud Saúdská Arábie začne požadovat náhradu za nedodané zboží," uvedl zdroj. Německo v pondělí zakázalo vstup 18 Saúdským Arabům do Schengenského prostoru. Jsou totiž podezřelí z účasti na říjnové vraždě novináře Džamála Chášukdžího na půdě konzulátu v Istanbulu. Současně zastavilo prodej vojenského materiálu do pouštního království. Omezení se přitom netýká pouze schvalování budoucích vývozních licencí do Saúdské Arábie, ale ve spolupráci se zbrojním průmyslem spolková vláda pozastavila i již schválené dodávky zbraní. Nezveřejnila však k němu žádný konkrétní časový plán. Podle zdrojů z průmyslu však byla uzavřena dohoda, podle které by měla být otázka znovu otevřena v polovině ledna. Ve hře jsou miliardy eur a stovky pracovních míst Mluvčí ministerstva hospodářství odmítl agentuře Reuters poskytnout k časovému rozvrhu nebo hodnotě zadržovaného zboží jakýkoli komentář. Magazín Der Spiegel však v pátek vyčíslil hodnotu zadržovaného zboží na přibližně 2,5 miliardy eur (65 miliard korun). Týká se to především dodávek několika hlídkových lodí, které pro Saúdskou Arábii postavila společnost Luerrsen. Jejich nedodání přitom ohrožuje 300 pracovních míst v loděnicích v severovýchodní spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko. Pozastaven byl rovněž prodej čtyř radarových systémů Cobra, které vyrobilo konsorcium, jehož členy jsou i francouzské firmy Thales a Airbus a americký Lockheed Martin. Nejasné také zůstává, jaký bude mít zmrazení vliv na další nadnárodní zbrojní programy, jako je Eurofighter, na jehož výrobě se podílejí firmy z Británie, Německa, Itálie a Španělska. Britská společnost BAE Systems, která se na projektu Eurofighter podílí největší měrou, získala od Saúdské Arábie smlouvu na dodávku 48 nových stíhacích letounů Eurofighter za 10 miliard liber (293 miliard korun). Asi třetina jejich součástek však pochází z Německa.

Autor: Pavel Škopek