Německo šokovalo znásilnění a vražda čtrnáctileté dívky. Podezřelý Iráčan uprchl

Na Facebook se valí další vlna kritiky ochránců osobních dat. Americký list The New York Times zveřejnil informace o tom, že v současnosti největší sociální síť na světě uzavřela partnerství s desítkami výrobců mobilních telefonů. Těm měl Facebook dát přístup k osobním datům svých uživatelů. Šéf společnosti Apple Tim Cook však jednoznačně odmítl, že by jeho společnost něco takového využívala.