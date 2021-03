Třetí vlna covidové pandemie děsí naše západní sousedy. Pomalu se rozjíždí, kabinet Angely Merkelové se snaží ji co nejdříve zarazit, ale trpělivost poslušných Němců už nejspíš přetekla.

V úterý oznámenou, přísnou a krátkodobou velikonoční uzávěru musela kancléřka včera odvolat se slovy, že to byla z její strany chyba a že se omlouvá za způsobenou nejistotu. Kritika se na ní valila ze všech stran, od opozičních i vlastních poslanců, podnikatelů i biskupů. Všichni totiž očekávali, že se od Zeleného čtvrtka do Velikonočního pondělí země alespoň pootevře, a ne že všichni během těchto dní budou sedět doma a ani do kostela nebudou moci zajít.

Z průzkumu, který si aktuálně zadala agentura DPA, vyplynulo, že většina Němců je proti dalšímu rozšíření opatření či dokonce zákazu vycházet z domova během svátků. Pětina se dožaduje zmírnění opatření, patnáct procent by lockdown úplně zrušilo. V úterý oznámené drastické kroky by podpořila třetina dotázaných. I přes včerejší rozepře ale dlouhodobá karanténa, tzn. již zavedená opatření, v Německu nadále platí, a to až do 18. dubna.

Na stole se dokonce objevují další a další protiepidemické návrhy. Jeden z nich - zakázat turistické výlety, zejména na španělskou Mallorku, která je v současné době mezi Němci velmi populární – vyvolal rovněž velkou vlnu pobouření. Před pár týdny Berlín vyřadil Mallorcu ze seznamu území s vysokým rizikem nákazy.

Španělé mají vztek

Němci okamžitě začali rezervovat ubytování na tomto skoro „německém“ ostrově. Po návratu z dovolené z tohoto středomořského letoviska totiž nyní nemusejí do karantény. Útok na ostrov byl tak rozsáhlý, že cestovní agentury zdvojnásobily charterové lety. A Španělé neskrývají vztek, protože u nich tvrdý lockdown potrvá do 9. dubna. Dokonce nesmějí bez vážného důvodu cestovat ve vlastní zemi.

Podle německých epidemiologů z Institutu Roberta Kocha tak roste riziko, že se na Mallorce zopakuje loňský scénář z rakouského zimního střediska Ischgl, kde se nakazily stovky lyžařů – řada z nich z Německa – a ty pak virus roznesly po celé Evropě.

Překážkou v zákazu cestování na Mallorcu ovšem může být i v tomto případě – stejně jako u krátkodobé velikonoční superuzávěry - nedostatek právních důvodů, které by umožňovaly zavedení něčeho podobného.