Německý ministr vnitra hájil plán omezit slučování imigrantských rodin

Visegrádská skupina (V4) by měla předkládat vlastní řešení problémů EU, řekl český ministr zahraničí v demisi Martin Stropnický (ANO) po dnešním jednání se svým maďarským protějškem Péterem Szijjártem. Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko by neměly podle něho společně mluvit pouze o tom, co odmítají, ale také přicházet s vlastními návrhy.