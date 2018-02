Německý soud by ve čtvrtek mohl zakázat jízdu dieselů do center měst

Ve čtvrtek se problémem bude zabývat Spolkový správní soud v Lipsku, uvedl server Forbes. Spolkové země Bádensko-Württembersko a Severní Porýní-Vestfálsko se zasadily o to, aby se soudci zabývali zákazy v jejich hlavních městech – Stuttgartu a Düsseldorfu.

On Thursday, a court in Leipzig could ban diesel cars sold before 2015 from cities. This would affect 2.8 million German diesel drivers and could serve as a precedent for other urban areas in Europe. #Diesel #Dieselgate #Leipzig #Germany #Europe #precedent