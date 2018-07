Německý soud poslal českého Vietnamce do vězení. Za únos dostal čtyři roky

Sedmačtyřicetiletý česko-vietnamský státní příslušník dostal ve středu u německého soudu v Berlíně téměř čtyři roky vězení za svou účast v "nestoudném únosu" bývalého vietnamského politika z berlínského parku, který nařídila vietnamská vláda. Do únosu byla zapojena česká dodávka a možná i slovenské vládní letadlo.

Podle berlínského soudu únos provedl právě tento muž, označovaný jako Long N. H., který pracoval pro zahraniční zpravodajskou službu. S ohledem na jeho přiznání však padl poměrně nízký rozsudek vězení v délce tří let a deseti měsíců. Informuje o tom agentura AFP.

Long N. H. připustil, že si pronajal dodávku s českou poznávací značkou, která byla použita při únosu. K tomu došlo loni v červenci. Cílem útoku se stal dvaapadesátiletý podnikatel a bývalý vysoký funkcionář vietnamské komunistické strany Trinh Xuan Thanh, který hledal v Německu politický azyl.

V době únosu se Thanh procházel spolu se svou společnicí Thi Minh P. D. parkem Tiergarten nedaleko od berlínského centra, když u něj zastavila dodávka a několik lidí ho vtáhlo dovnitř. Thanh byl pak propašován přes několikery hranice zpátky do Hanoje, kde byl odsouzen ke dvěma doživotním trestům za údajnou korupci.

Podle berlínského soudu představoval únos "do očí bijící natušení suverenity Německa, které je v nedávné historii zcela bezpříkladné". Soudci se však shodli na tom, že přestože obviněný o plánu vietnamské tajné služby věděl, nepatřil k nejvyšším velitelům.

Německá vláda v odvetě za loňský únos vypověděla dva vietnamské diplomaty a několikrát si předvolala vietnamského velvyslance. Akci označila za "skandální porušení" svrchovanosti své země. Thanhova německá právní zástupkyně Petra Schlagenhaufová popsala únos jako "příběh ze studené války".

Long N. H. byl jedním z tisíců takzvaných hostujících pracovníků v bývalé NDR. Později mu byl v Německu odepřen azyl, takže se usadil v Praze. Zatčen byl loni v srpnu a o několik dnů později byl vydán do Německa. Přiznal, že si v Praze pronajal dodávku a odvezl ji coby řidič do Berlína, ale během únosu za volantem neseděl. Pak se vrátil zpátky do Prahy. Pronajal i jiné vozidlo zapojené do celé operace.

Zatím není jasné, jak přesně byl Thanh propašován zpátky do své rodné země, berlínský soud ale ve svém prohlášení uvedl, že se přiklání k verzi, podle níž vedla cesta do Hanoje přes Bratislavu a Moskvu. Německá média uvedla, že k jeho únosu byla využita i slovenské vládní letadlo zapůjčené vietnamské delegaci.

Slovensko uvedlo, že si ničeho podezřelého ohledně delegace nebo vládního letadla nevšimlo, ale varovalo Hanoj, že bude čelit tvrdým následkům, pokud se toto obvinění ukáže jako pravdivé.