Nemoc šílených krav se vrátila do Británie. Skotská farma potvrdila nový případ

Po téměř dvou dekádách se na Britských ostrovech objevil nový případ nemocí šílených krav. Potvrdily to skotské úřady s tím, že nákaza byla odhalena při kontrole na farmě v Aberdeenu. Informovala o tom televize CNN.

Výskyt bovinní spongiformní encefalopatie (BSE), jak se onemocnění skotu oficiálně nazývá, byl zjištěn „díky přísným kontrolním opatřením, která máme“, uvedl mluvčí skotského úřadu pro bezpečnost potravin Food Standards Scotland. Mluvčí zdůraznil, že se jedná o izolovaný případ a nakažené maso se nedostalo do lidského potravinového řetězce. Neexistuje tak žádné riziko pro lidské zdraví.

„Zatím je příliš brzy, abychom mohli říct, odkud onemocnění pochází, ale jeho detekce je důkazem, že náš systém dozoru funguje. Úzce spolupracujeme s Agenturou pro zdraví zvířat a rostlin, abychom na tuto otázku našli odpověď, mezitím naléhám na každého zemědělce, který má obavy, aby okamžitě vyhledal veterinární poradenství,“ řekla ve čtvrtek Sheila Voasová, šéfka skotských veterinářů.

Fergus Ewing, skotský sekretář venkovské ekonomiky, uvedl, že vláda zavedla preventivní zákaz pohybu zvířat z farmy, což je „standardní procedura“. Podle Ewinga je případ „dalším důkazem toho, že funguje náš dozorový systém pro detekování tohoto typu onemocnění.“

Na základě komplexního dozorového systému, který zavedla skotská vláda, jsou automaticky testovány na BSE všechna zvířata mladší čtyř let, která uhynou na farmě.

Způsobuje smrtelné onemocnění mozku

BSE napadá napadá centrální nervový systém krávy a obvykle končí smrtí. Předtím se zvíře stane agresivní a ztratí koordinaci, což je důvod, proč se BSE lidově označuje jako „nemoc šílených krav“. U člověka byla spojena se smrtelným onemocněním nazvanou variantní Creutzfeldt-Jakobova choroba (vCJD), která se přenáší konzumací masa nakaženého dobytka.

Jedná o první výskyt BSE v Británii, poté co masivní ohnisko onemocnění zpustošilo od poloviny 80. let minulého století do konce tisíciletí zdejší zemědělský průmysl. Poprvé bylo BSE objeveno u britského skotu v roce 1986 a do roku 2001 bylo nakaženo 180 tisíc kusů dobytka. Na vrcholu epidemie v lednu 1993 bylo hlášeno tisíc nových případů týdne.

Celosvětový zákaz vývozu britského hovězí bylo zavedeno v březnu 1996. Evropská unie ho zrušila až o deset let později.