Izraelská armáda v pondělí zveřejnila šestiminutové video, ve kterém podle jejího sdělení odhaluje zázemí teroristů pod dětskou nemocnicí Rantiss v Gaze. Vojáci tvrdí, že našli důkazy toho, že palestinský teroristický Hamás využíval zdravotnické zařízení jako jednu ze základen, držel v něm rukojmí a útočil z něj. Představitelé nemocnice ale popírají, že by ve sklepních prostorách teroristé kdy byli.

Video podle vojenského mluvčího kontradmirála Daniela Hagariho předkládá důkazy, že si z podzemí dětské nemocnice teroristé udělali stanoviště. „Také jsme našli známky toho, že zde Hamás držel rukojmí. V současné době to vyšetřujeme, ale máme informace, které to potvrzují,“ tvrdí do kamery.

Palestinský Hamás se přímo k novému videu zatím nevyjádřil, již dříve ale opakovaně popřel, že by se ozbrojenci pod nemocnicemi v Pásmu Gazy ukrývali, informovala agentura Reuters.

Hagari na začátku videa vysvětluje, že vojáci našli tunel, který podle nich vede od domu vysoce postaveného velitele Hamásu až do nemocnice. Na záznamu ale tunelem nejdou. Pouze zmiňují, že na jeho konci jsou kovové dveře, které podle armády vedou právě do nemocnice.

Ve středu navíc izraelská armáda oznámila, že také v nemocnici Šífa ve městě Gaza našla zbraně. Podle ní jde o jasný důkaz, že tam palestinské radikální islamistické hnutí Hamás mělo velitelský štáb. Informoval o tom server The Times of Israel. Jeden z lékařů popřel, že by Hamás měl v nemocnici velitelství, napsala agentura Reuters.

Izraelská armáda prohledala nemocnici Šífa:

V dalším záběru stojí Hagari v nemocničním podzemí. Uvádí, že právě zde vojáci našli v suterénu velitelské středisko s arzenálem zbraní. V místnosti oblepené dětskými kresbami leží granáty, pušky, sebevražedné vesty a další výbušniny. Všechna výbava podle něj patří teroristům. „Hamás převzal celou tuto oblast pod svou kontrolu a z této nemocnice vedl válku proti Izraelcům,“ říká.

Izrael tvrdí, že mají důkazy o rukojmích

V suterénu se Hagari zastavuje u motorky o které tvrdí, že ji teroristé použili 7. října při útoku na Izrael. „Přiváželi na ní rukojmí,“ popisuje. Jako důkaz ukazuje na prostřelenou nádrž.

Další důkaz, že ve sklepě nemocnice v Pásmu Gazy byli zajatci, je podle izraelské armády židle s ženským oblečením a provazem u jedné z noh. Nad židlí je zařízení, které nemocnici darovala Světová zdravotnická organizace, a na ní leží dětská plastová lahvička. Ta a pleny ležící opodál jsou podle něj další známkou zajatců.

Hamás nabízí propuštění části rukojmích. Má to ale podmínku:

Po dalším střihu se rozhlíží v místnosti, která vypadá, jako primitivní obytné prostory. Ukazuje narychlo stlučené záchody, sprchy, kuchyňku a amatérskou ventilaci. „Nepotřebujete ve sklepě stavět žádné improvizované věci, pokud v něm někoho nechcete držet a nechcete, aby to kdokoliv viděl,“ poznamenává Hagari.

Nesrovnalosti na videu?

Součástí tohoto údajného zázemí je i místnost plná sedaček, kde podle vojáků rukojmí přebývali. Podél celé jedné zdi jsou pověšené závěsy. „Jen tak si na zeď závěsy nedáte, pokud nechcete natáčet videa s rukojmími,“ tvrdí.

Kromě závěsů je podle něj důkaz o zajatcích věznených Palestinci i seznam v arabštině přilepený na protější zdi. „Toto je seznam hlídačů. Každý terorista tam napsal své jméno a každý měl směny,“ vysvětluje Hagari.

Situace v nemocnicích v Pásmu Gazy se zhoršuje:

Ne všichni s ním ale souhlasí. Zatímco někteří uživatelé sítě X, na níž armáda video zveřejnila, vojáky chválí za dobrou práci, další upozorňují na údajné nesrovnalosti. Například právě seznam hlídačů je podle nich pouze kalendář s pracovními dny. Další například tvrdí, že dětská lahvička a plenky ve sklepě dětské nemocnice, která se nachází v bombardované zóně, nic nedokazují.

Nemocnice tvrzení Izraele popírá

Stanice CNN, jejíž reportéři byli v podzemí nemocnice společně s Hagarim, v úterý kontaktovala Mohammeda Zarqouta, který má na starosti veškeré nemocnice v Gaze. Tvrzení izraelské armády ihned popřel. „Sklep nemocnice se používal jako úkryt pro ženy a děti, nikoliv pro skladování zbraní Hamásu a držení rukojmích,“ prohlásil.

Zarqout se vyjádřil také k tunelu, který má údajně vést k domu teroristického velitele. „Tunel o kterém tvrdí, že je Hamásu, je ve skutečnosti je místem uložení elektrických kabelů. Zvedli jsme je, abychom zabránili případným zkratům způsobeným záplavami,“ dodal.