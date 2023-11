V nemocnici Šífa ve města Gaza zemřelo už 34 pacientů včetně sedmi novorozenců, této největší nemocnici v palestinském Pásmu Gazy v sobotu došlo palivo do generátorů elektřiny, která je potřeba pro provoz životně důležitých přístrojů. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na úřady v Gaze, které spravuje hnutí Hamás. Ty také uvedly, že mimo provoz jsou už všechny nemocnice na severu Pásma Gazy, včetně další velké nemocnice Kuds ve městě Gaza.

Zničené budovy v Pásmu Gazy. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

„Bohužel nemocnice (Šífa) už nefunguje jako nemocnice,“ napsal také v neděli na síti X Tedros Adhanom Ghebreyesus, šéf Světové zdravotnické organizace (WHO), jíž se podle něj podařilo obnovit spojení se zdravotníky v této nemocnici. Podle agentury AP, která se odvolává na ředitele nemocnice, je tam nyní asi 650 pacientů, 500 zdravotníků a na 2500 lidí, kteří v ní hledali úkryt před masivním izraelským bombardováním.

Před příchodem izraelské armády, která v okolí nemocnice Šífa už několik dní svádí boje s ozbrojenci z Hamásu, bylo podle AP v této nemocnici asi 1500 pacientů, stejný počet zdravotníků a na 15 tisíc uprchlíků.

Prudké boje pokračují. Izrael zničil budovu nemocnice Šífa, tvrdí Palestinci

Izraelská armáda nechala o víkendu odejít tisíce lidí, včetně lehce zraněných. Vážně zranění pacienti a novorozenci umístění v inkubátorech se ale z nemocnice jen tak nedostanou. Poté, co nemocnici došlo palivo, přemístili zdravotníci novorozence na běžná lůžka. Izraelská armáda v sobotu slíbila, že pomůže s evakuací nejmenších dětí z nemocnice. V neděli nicméně uvedla, že na plánu pro evakuaci dětí se stále pracuje.

Náročná evakuace

Doktor Abdul Qadir Hammad z nemocnice v britském Liverpoolu, který v neděli hovořil s kolegy z nemocnice Šífa, v pondělí serveru BBC řekl, že evakuace novorozenců a vážně zraněných pacientů by byla velmi náročná, a i kdyby se podařila, v oblasti nejsou nemocnice, které by jim mohly poskytnout potřebnou péči. „Bojí se o jejich život, jsou pod neustálou palbou a svým pacientům nemohou poskytnout bez elektřiny pomoc. Vidí, jak jim pacienti umírají, a jsou bezmocní,“ řekl BBC doktor Hammad.

Izraelský prezident Jicchak Herzog v neděli uvedl, že Šífa je plně funkční. Tvrzení o zastavení dodávek elektřiny nemocnici je podle něj výmysl hnutí Hamás, které využívá civilisty jako živé štíty a jehož členové se ukrývají v tunelech pod nemocničním areálem.

Nemocnice v Gaze přerušila činnost. Desítkám dětí hrozí smrt, tvrdí Palestinci

Boje probíhaly také v těsné blízkosti druhé velké nemocnice v severní Gaze, Kuds, která je podle úřadů rovněž mimo provoz. Palestinský Červený půlměsíc podle agentury Reuters uvedl, že okolí nemocnice je pod silnou palbou a konvoj vyslaný k evakuaci pacientů a personálu se nemohl k objektu dostat.

Izraelská armáda oznámila, že u nemocnice zlikvidovala buňku „přibližně 21 teroristů“ v odvetné palbě poté, co ti se u vchodu do nemocnice přimíchali mezi civilisty, kteří se z ní snažili odejít, a zahájili střelbu na izraelské vojáky. Armáda zveřejnila záběry, které podle všeho ukazují skupinu mužů u vchodu do nemocnice, z nichž jeden má u sebe ruční granátomet a po útoku se vrací zpět do nemocničního areálu.

Izrael v odvetě za útok Hamásu ze 7. října také zastavil do Pásma Gazy dodávky potravin, léků, paliva, energie i vody. Dodávky vody posléze obnovil v omezené míře. Podle některých svědectví lidé pijí i slanou mořskou vodu, odsolovací zařízení v Gaze rovněž kvůli nedostatku energie nefungují.

Nedostatečná pomoc

První humanitární pomoc Izrael do Pásma Gazy povolil až 21. října. Od té doby tam umožnil vjezd jen asi 980 kamionům s potravinami, vodou a léky, což je podle humanitárních organizací stále velmi málo. Před válkou tam vozilo humanitární pomoc asi 500 kamionů denně. Izrael stále neumožňuje dodávky paliva, které potřebují i sanitky či auta pro rozvoz potravin. Izrael tvrdí, že v oblasti je paliva dost a že ho využívá Hamás pro své potřeby a útoky proti Izraeli.

Nechci zemřít ve 24, říká žena. O přežití v Gaze bojuje i s invalidním bratrem

„Za posledních pět týdnů jsme neviděli téměř žádnou pomoc z kamionů, které ji měly přivézt na přechod Rafáh. Dostala se k nám jen balená voda, která se ale rozebrala během dvou minut,“ řekl televizi Al-Džazíra Palestinec, který je nyní ve městě Chán Júnis a který popsal zhoršující se životní podmínky na jihu Pásmy Gazy. Tam se evakuovaly statisíce lidí ze severu, kde se vedou pozemní boje a který Izrael masivně bombarduje.

Rakety ale dopadají i na jih Pásma Gazy. „Zavřeno je 95 procent pekáren a v těch, co jsou otevřené, se na chleba čeká sedm až osm hodin. Nemáme čistou vodu, palivo ani zdravotnický materiál. Lidé jsou naštvaní a zoufalí,“ dodal uprchlík v Chán Júnisu.