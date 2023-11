Izraelský úder zcela zničil jednu z budov nemocnice Šífa, největšího lékařského zařízení v Pásmu Gazy. V neděli o tom informovala agentura AFP s odvoláním na prohlášení zdravotnických úřadů v Pásmu, které ovládá palestinské radikální hnutí Hamás. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že nemocnice odmítla izraelskou nabídku dodávek paliva nutného k obnovení činnosti.

Pacienti v nemocnici Šífa v Gaze 10. listopadu 2023. Areál nemocnice je aktuálně centrem bojů mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás. | Foto: Profimedia

„Dvoupatrová budova oddělení srdečních chorob byla při leteckém útoku zcela zničena,“ řekl náměstek ministra zdravotnictví v Gaze Júsuf Rič s tím, že nemocnice dostala pět zásahů a poničena byla i některá další oddělení. V areálu nemocnice je podle něj momentálně 650 pacientů a 15 tisíc uprchlíků, leží zde „desítky těl“ a jsou zde „stovky zraněných“.

Nemocnice v Gaze přerušila činnost. Desítkám dětí hrozí smrt, tvrdí Palestinci

AFP podotýká, že tvrzení palestinské strany nebylo možno nezávisle ověřit, přinejmenším jeden svědek v nemocnici však útok potvrdil. Izraelská armáda na dotaz ohledně zásahu nemocnice bezprostředně nereagovala.

Kolem nemocnice Šífa zuří v posledních dnech prudké boje mezi izraelskými vojáky a Palestinci. Izraelská armáda tvrdí, že palestinské radikální hnutí Hamás používá civilisty jako živé štíty a ukrývá v nemocnici a pod ní svoji infrastrukturu. Hamás i personál nemocnice, která kvůli kritické situaci musela přerušit činnost, tato tvrzení odmítají.

Zdroj: Youtube

Světová zdravotnická organizace (WHO) v noci na neděli uvedla, že se zařízením ztratila kontakt. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus uvedl, že podle posledních informací je nemocnice v obležení izraelských tanků. Jsou podle něj i zprávy o tom, že někteří lidé, kteří nemocnici opustili, se stali terčem střelby a přišli o život.

Koridor pro civilisty

Izraelská armáda podle AFP tvrdí, že její vojáci jsou rozmístěni kolem nemocnice a že speciálním koridorem umožňují odchod civilistům, kteří se do nemocničního areálu uchýlili před boji. Server The Times of Israel uvedl, že armáda předává civilistům instrukce, jak se bezpečně dostat z nemocnice. Podle armády palestinští ozbrojenci zahájili palbu na vojáky, kteří dohlíželi na evakuaci civilistů směrem na jih Pásma Gazy.

Izraelský premiér Netanjahu dnes uvedl, že Hamás nevyužil izraelské nabídky dodávek paliva do nemocnice. „Právě jsme nemocnici Šífa nabídli palivo, odmítli ho,“ citovala předsedu vlády agentura Reuters. Podrobnosti Netanjahu neuvedl. Podle palestinských představitelů, na které se odvolává agentura AP, zemřelo v důsledku výpadku proudu v nemocnici několik pacientů včetně novorozeňat.

Evakuační koridor v Gaze je otevřený. Izrael podle Hamásu zasáhl nemocnici

Izrael je v souvislosti s děním kolem nemocnice vystaven kritice, a to i od svých spojenců. Bezpečnostní poradce Bílého domu Jake Sullivan dnes uvedl, že Spojené státy nechtějí být svědky bojů v nemocnicích, při nichž umírají nevinní lidé. „V této věci jsme vedli aktivní konzultace s izraelskou armádou,“ řekl stanici CBS News.

Izraelci provádějí v Pásmu Gazy vojenské operace v reakci na útok ze 7. října, při němž ozbrojenci Hamásu zaútočili na jižní Izrael a zabili na 1200 lidí, převážně civilistů. Úřady v Gaze uvádějí, že při odvetných izraelských útocích od té doby zahynulo přes 11 tisíc Palestinců, včetně řady civilistů. Za cíl své operace vyhlásil Izrael svržení 16 let trvající vlády Hamásu v Gaze a zničení vojenských kapacit tohoto hnutí.