Nemůžeme za nárůst utonulých. Lékaři bez hranic kritizují italské úřady

Lékaři bez hranic bijí na poplach. Za poslední čtyři týdny se totiž Středozemní moře stalo hrobem pro více než 600 lidí, což je stejný počet, jako před tím za půl roku. Organizace zároveň odmítla nařčení, že by migranty přítomnost jejích lodí k plavbě do Evropy povzbuzovala.

Lékaři bez hranic ze smrti stovek běženců nepřímo obvinili italské úřady. Ty totiž před měsícem lodi Aquarius se 630 lidí zachráněných na moři zabránily zakotvit na Apeninském poloostrově. Následovaly další blokády a překážky ze strany evropských států, stažení lodí nevládních organizací a strmý růst obětí z řad migrantů.

Evropští politici obviňovali záchranná plavidla operujících v mezinárodních vodách v této oblasti z toho, že jsou povzbuzujícím faktorem pro lidi na útěku. „Nedávné události na moři ovšem ukazují, že běženci utíkají z Libye bez ohledu na přítomnost či nepřítomnost záchranných lodí. Násilí, chudoba a konflikty vedou k tomu, že lidé riskují své životy i životy svých dětí,“ podotkla organizace v oficiálním prohlášení.

Nejméně 410 ze zmíněných 600 lidí, kteří utonuli (nebo se předpokládá, že se utopili), zemřelo v mezinárodních vodách mezi Maltou, Itálií a Libyí. Evropskou unií podporovaná libyjská pobřežní stráž letos odchytila přibližně deset tisíc lidí, které pak odvedla do detenčních center v Libyi. „A to bez ohledu na to, jaký dopad to mělo na jejich životy a zdravotní stav,“ nelíbí se Lékařům bez hranic s tím, že tento přenos odpovědnosti povede jen k dalším úmrtím.

Organizace upozornila, že zákony neumožňují nelibyjským plavidlům vracet zachráněné lidi zpět do Libye, jelikož tato země není považována za bezpečnou. Lidé zachránění v mezinárodních vodách mají být podle ní převezeni do nejbližšího bezpečného přístavu.

Lékaři bez hranic mají ve Středozemním moři zdravotnický tým na lodi Aquarius, kterou provozuje organizace SOS Mediterranee. Aquarius v současné době kotví v přístavu francouzského Marseille. Do oblasti pátracích a záchranných operací plánuje návrat koncem července.