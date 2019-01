Ze sdělení Muellerova úřadu není jasné, které části zprávy BuzzFeedu jsou nepřesné. Zpravodajský server v ní uvedl, že Cohen vyšetřovatelům řekl, že ho Trump navedl, aby pomlčel o plánech na stavbu moskevské Trump Tower.

Zástupce šéfredaktora BuzzFeed Ben Smith přesto na správnosti zprávy trvá a odvolává se na svědectví dvou právníků zapojených do trestního řízení, informovala BBC.

In response to the statement tonight from the Special Counsel's spokesman: We stand by our reporting and the sources who informed it, and we urge the Special Counsel to make clear what he's disputing.