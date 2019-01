„Bylo to kouzelné,“ řekla médiím Jessica Howard z Tusconu v Arizoně, která neobvyklé příležitosti využila a se svými dvěma dětmi si užívala sněhové hrátky. „Všechny sociální sítě jsou plné fotografií zasněžené krajiny.“ Právě v okolí Tusconu ve středu napadlo více než 15 centimetrů sněhu.

V arizonském hlavním městě Phoenixu, kde nejnižší naměřené teploty dlouhodobě neklesají pod sedm stupňů Celsia, klesla rtuť v teploměrech pod bod mrazu. K něčemu takovému přitom nedošlo za posledních nejméně pět let a meteorologové pro následující dny předpovídají další teplotní pokles.

Ve státě Nevada, kde leží i slavné město hříchu Las Vegas, vydala národní meteorologická služba varování před mrazy. Silné sněžení překvapilo také obyvatele Albaquerque ve státě Nové Mexiko, kde kvůli namrzlým cestám zůstala uzavřena řada škol a úřadů.

so much snow

my poor truck

I thought southern arizona was supposed to be warm what is t h i s pic.twitter.com/InKKrZzVOP