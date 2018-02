Obtěžování, znásilnění? Prokuratura žaluje i Weinsteinovu společnost

Newyorští prokurátoři podali žalobu proti americké filmové společnosti The Weinstein Company. Tvrdí, že studio nedokázalo chránit zaměstnance před producentem a spolumajitelem firmy Harvey Weinsteinem. Ten čelí desítkám obvinění ze sexuálního obtěžování nebo znásilnění. Obžalován je také jeho mladší bratr Robert Weinstein. Informoval o tom server BBC.

Generální prokurátor státu New York Eric Schneiderman ve své obžalobě konstatuje, že jakýkoli prodej společnosti "musí zajistit odškodnění obětí". „Ani pachatelé, ani ti, kdo jejich skutky umožnili, nebudou prodejem studia nespravedlivě obohacení a každý Newyorčan má právo na pracovní prostředí bez sexuálního obtěžování a zastrašování,“ uvedl v prohlášení.

Schneiderman zahájil vyšetřování filmového studia loni v říjnu hned poté, co Weinsteinův skandál vypukl. Harvey Weinstein byl později propuštěn.

Z šetření vyplynulo, že svým zaměstnancům Weinstein často verbálně vyhrožoval slovy „zabiju tě, zabiju tvou rodinu“ nebo „nevíš, čeho jsem schopen.“ Často se objevovaly sexuální návrhy a „protislužbou“ pak měl být postup na kariérním žebříčku.

Žaloba tvrdí, že asistentky studia měly za úkol zajišťovat vlivnému producentovi sexuální život. Údajně dostaly manuál s instrukcemi, jak všechno zařídit.

"Pracovat pro Weinsteina znamenalo pracovat pod neustálou záplavou sexuálních obscenit, vulgarit, sexuálních narážek a vyhrožování násilím. Pracoviště bylo obecně nepřátelské vůči ženám," uvádí materiál.

Na jednu podřízenou křičel, že by měla firmu opustit a dělat děti, protože to je všechno, na co je dobrá.

Ve výčtu bodů obžaloby pak stojí i například to, že Weinstein požadoval po svých řidičích, aby měli neustále ve vozidlech k dispozici kondomy a injekce na erekci.

V reakci na to řekl uvedl Weinsteinův advokát Ben Brafman, že zatímco chování klienta nebylo bezchybné, rozhodně nebylo kriminální. „Na konci šetření bude jasné, že Harvey Weinstein podporoval více žen na klíčových vedoucích pozicích, než jakýkoli jiný průmyslový magnát a žádná diskriminace zde nebyla.

Harvey Weinstein čelí obviněním, že sexuálně obtěžoval desítky žen. Popírá však, že by s kýmkoli měl nedobrovolný sexuální styk.

Weinsteinova kauza odstartovala vlnu dalších obvinění. Mezi ženami, které o producentově nevybíravém chování promluvily, jsou i hvězdy jako Salma Hayeková, Gwyneth Paltrowová nebo Angelina Jolie.

Filmové studio, které založili Harvey a Robert Weinsteinovi, už od podzimu loňského roku jedná o prodeji se skupinou investorů. Jednání se však nyní touto žalobou doslova zhroutila. Uvádí to zdroje agentury Reuters obeznámené s dosavadními výsledky rozhovorů. Vyhlídky společnosti, za jejíž prodej by měl Weinstein dostat 500 milionů dolarů, nejsou tak nyní příliš příznivé. Žaloba totiž vytváří tlak a odrazuje další kupce.

„Jsme zklamaní z toho, že newyorský prokurátor považoval za nutné podat trestní oznámení i na společnost," uvedli podle serveru Business insider zástupci firmy. "Mnohá obvinění týkající se i firemní rady jsou nepravdivá a představenstvo se bude snažit uvést věci na pravou míru," stojí v prohlášení.

Eric Schneiderman také uvedl, že poslal firmu před soud právě kvůli informacím, že obchod Weinstein Company je na spadnutí. To by totiž mohlo oběti připravit o odškodnění.

The Weinstein Company má za sebou řadu úspěšných hollywoodských snímků, k nimž v posledních letech patřily především díla režiséra Quentina Tarantina jako Nespoutaný Django či Osm hrozných.