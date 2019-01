"Jednáme tak s ohledem na bezpečnostní situaci ve Venezuele. Zavření ambasády neplánujeme," zdůvodnilo odchod části diplomatického personálu amerického ministerstva zahraničí v prohlášení. Americká ambasáda v Caracasu vyzvala americké občany, aby "vážně zvážili", zda Venezuelu neopustit, dokud jsou dostupné komerční lety.

Poté, co americký prezident Donald Trump ve středu uznal Guaidóa za hlavu země, Maduro přerušil diplomatické styky s USA a zaměstnancům ambasády USA dal tři na odchod ze země. Za Madurem stojí i venezuelská armáda. Venezuelský ministr obrany Vladimir Padrino oznámil, že ozbrojené síly země odmítají jakéhokoli samozvaného prezidenta, který má "nekalé úmysly."

Guaidó dnes uvedl, že zváží amnestii autoritářského prezidenta Madura a jeho spojenců, pokud mu pomohou ve Venezuele znovunastolit demokracii, napsala agentura AP.

