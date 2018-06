Nepotřebujeme, aby nám Řím dával lekce z imigrace, řekla francouzská ministryně

Na seznamu nominantů ke jmenování do vlády bude i Miroslav Poche. Designovaný premiér Andrej Babiš to v pondělí potvrdil Radiožurnálu s tím, že seznam doručí na Hrad do devíti hodin ráno. ČSSD podle Babiše na Pochem trvala, jinak by do vlády nešla.