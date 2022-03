„Když jsem vyšel ven, byl to úžasný pocit,” řekl George DeJesus novinářům americké CNN v Michiganu krátce poté, co byl propuštěn z vězení. George dodal, že svého bratra neviděl zhruba čtyřiadvacet let. Sourozenci totiž byli drženi v oddělených věznicích. Nyní se znovu mohli setkat. „Jsem nadšený. Čekal jsem na to tak dlouho,” popsal dojemné setkání se svým bratrem Melvin DeJesus.

George and Melvin DeJesus spent today celebrating freedom and family, after spending 25 years wrongfully imprisoned. Thank you to the WMU-Cooley Innocence Project, the Michigan Innocence Clinic, and the MI Attorney General’s Office for righting this wrong. https://t.co/SeybUc2wKs pic.twitter.com/QheZ78hZdr — WMU-Cooley Law School (@WMUcooleylaw) March 22, 2022

Měli alibi, přesto dostali doživotí

Přestože měli oba bratři alibi, byli v roce 1997 odsouzeni za vraždu a neoprávněné držení střelné zbraně z roku 1995, kdy byla ve svém domě v Pontiacu nalezena mrtvá Margaret Midkiffová. Soud dvojici udělil doživotí bez možnosti podmínečného propuštění.

Na místě činu přitom nebyla nalezena žádná DNA ani jiné důkazy, které by bratry DeJesusovy spojovaly s vraždou, píše se v tiskové zprávě Cooley Law School. Naopak DNA spojovala s činem Brandona Gohagena, jenž původně policii sdělil, že oba bratři nemají se smrtí ženy nic společného.

Později však muž vypověděl, že Melvin DeJesus ho donutil k sexuálnímu útoku na oběť, a že to byli bratři, kteří později ženu svázali a ubili k smrti. Gogahen se poté přiznal k vraždě druhého stupně a k trestnému sexuálnímu chování prvního stupně výměnou za svědectví proti oběma bratrům. Sourozenci byli odsouzeni v roce 1997.

Nové důkazy odhalilo vyšetřování až o dvě dekády později. V roce 2017 byl Gohagen odsouzen za znásilnění a zabití jiné ženy z Pontiacu, čin měl stát rok před vraždou Midkiffové. Vyšetřovatelé poté objevili dalších dvanáct žen, které Gohagen „citově, fyzicky a sexuálně zneužíval”, uvedla michiganská generální prokuratura.

Případ tak zaujal nově vytvořenou Jednotku pro bezúhonnost odsouzených (CIU) generální prokurátorky Michiganu, která spolupracovala s místními úřady a s Cooley Law School Innocence Project z Western Michigan University, který zastupoval George DeJesuse, a s University of Michigan Innocence Clinic zastupujícím Melvina DeJesuse.

Obrat po dvou dekádách

Když se CIU posléze začala případem bratrů zabývat, našla důkazy, které zpochybňovaly Gohagenovu věrohodnost. Dokázala také vypátrat svědka, jenž uvedl, že Gohagen bratry do případu zapletl výměnou za dohodu o přiznání viny. Vyšetřovatelé také dostali výpovědi svědků, které potvrzovaly alibi bratrů v noc vraždy Midkiffové. Sourozenci měli být společně na večírku.

Úředníci vzápětí požádali o zrušení obou trestů. „Bylo vám odebráno pětadvacet let života, které nelze nahradit,” řekla bratrům soudkyně okresního soudu v Oaklandu, Martha D. Andersonová. „Snad najdete útěchu v tom, že se budete moci znovu připojit ke své rodině a začít žít normální život mimo zdi věznice,” dodala.

„Jsme nadšení, že Melvin a George budou plně zproštěni obvinění z vraždy, a to přibližně 26 let poté, co skutečný vrah na bratry tento odporný zločin hodil,” uvedl v prohlášení Dave Moran, spoluředitel Michigan Innocence Clinic. Projekty nyní pomohou bratrům zvyknout si na svobodu a vrátit se do běžného života. Propuštění se povedlo i díky Georgeovi, který nikdy nepřestal aktivně tvrdit, že s vraždou nemá nic společného.

Neprávoplatná odsouzení

Zproštění viny obou bratrů je třetím až čtvrtým neprávoplatným odsouzením, které bylo zrušeno s pomocí CIU. Kancelář generální prokurátorky uvedla, že jednotka dosud obdržela více než 1600 žádostí o pomoc. Michiganská prokurátorka Dana Nesselová ocenila „neúnavnou práci jednotky” a vyzdvihla spolupráci s oběma projekty zabývajícími se možnými neprávoplatnými tresty.

THIS MORNING: The Oakland County convictions of George DeJesus and Melvin DeJesus have been vacated following a thorough investigation by @MIAttyGen @dananessel's Conviction Integrity Unit➡️ https://t.co/E3unHdWovV pic.twitter.com/zz7jQnYxK4 — Michigan Attorney General Dana Nessel (@MIAttyGen) March 22, 2022

Podle úřadu generální prokurátorky mají osvobození vězni nárok až na roční ubytování a dva roky dalších podpůrných služeb, včetně dopravy a pomoci při hledání zaměstnání a školení.

Stát také v roce 2016 přijal zákon o odškodnění za neprávem odňatou svobodu, jehož cílem je poskytnout lidem osvobozeným z neprávem vynesených rozsudků 50 tisíc dolarů (v přepočtu 1,12 milionu korun) za každý rok, kdy byli vězněni. Mají mít právo také na určitou náhradu dalších výdajů, včetně nákladů na právní zastoupení.