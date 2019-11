Turecko pošle v Sýrii zadržené zahraniční bojovníky teroristické organizace Islámský stát (IS) do jejich domovských zemí. Podle agentury Reuters to prohlásil turecký ministr vnitra Süleyman Soylu. Zkritizoval zároveň Evropu za její nezodpovědný postoj k této záležitosti a vytkl jí nečinnost.

Ozbrojenci organizace Islámský stát. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

"Pro nás je to nepřijatelné. A je to také nezodpovědné. Pošleme zadržené bojovníky Daeš (arabská zkratka pro IS) do jejich zemí," řekl ministr novinářům.