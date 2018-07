Nepříjemná dohra úniku z jeskyně. Miliardář nazval záchranáře pedofilem

Dvanáct malých fotbalistů i jejich trenér jsou již z thajské jeskyně dávno v bezpečí, svět tleská odvaze a pohotovosti záchranných složek. Existuje však i záchranář, který zvažuje žalobu. Na Verna Unswortha totiž na Twitteru údajně zaútočil americký podnikatel Elon Musk, jenž potápěče nazval pedofilem, a to proto, že si dovolil zkritizovat jeho pomocnou ponorku.

Unsworth proto nyní zvažuje právní kroky. Americký miliardář údajně napsal na Twitteru, že záchranář je „pedo“, neboli pedofil, jak vysvětluje stanice CNN. Výrok je podle stejného zpravodaje „neopodstatněný a znevažující“.

Nasupené osočení Musk použil proto, že si Unsworth dovolil zkritizovat ponorku, kterou vytvořil. Ta měla původně usnadnit únik chlapců z jeskyně, nakonec ale vůbec nebyla využita. Podle tehdy přítomných záchranných složek mohlo být plavidlo užitečné, ale jinde, nikoli ve zmíněném případu.



Kritický byl samozřejmě i samotný záchranář. „Nebyla šance, že by ponorka mohla dovnitř, vždyť on (Musk) ani nevěděl, jak vypadají prostory v jeskyni. Absolutně by neprošla rohy a zákoutími, nepřekonala by ani prvních padesát metrů od vchodu. Chtěl se prostě jen zviditelnit,“ nebral si servítky.

Billionaire tech entrepreneur Elon Musk made an unfounded and disparaging claim about an expert caver involved in the Thai cave rescue, after the caver criticized Musk's idea of using a mini-sub for the rescue

Unsworth také dodal, že Musk si „může strčit svoji ponorku tam, kde to bolí“. Předtím, než americký podnikatel svůj tweet smazal, se záchranáře většina sledujících uživatelů zastala. „Vsadím se, že je to pravda,“ oponoval jim. Rovněž tato odpověď byla později smazána.



Na otázku reportéra, zdali se Unsworth opravdu bude bránit pomocí soudů, muž přikývl. „Ano, tímhle to zdaleka neskončilo,“ prohlásil. „Nazval mě pedofilem. Jestli je tohle definice lidí, kteří zachraňovali dvanáct kluků… Pokládá to každého do stejného kontextu,“ dodal.

Chlapci byli v jeskyni Tham Luang uvězněni od soboty 23. června, kdy je v ní překvapil přívalový liják a náhlé vzedmutí vody, která zatopila vchod do jeskyně. V omezených a vlhkých prostorách museli vydržet víc než dva týdny, přičemž na záchranné misi pracovalo zhruba devadesát lidí.