Nesnesla odmítnutí. Za kyselinový útok na svého partnera dostala doživotí

"Chtěla jste ho spálit, znetvořit a vyřídit tak, aby už nikdy nebyl přitažlivý pro žádnou ženu," sdělila britská soudkyně osmačtyřicetileté Berlinah Wallaceové, která v roce 2015 chrstla kyselinu sírovou do tváře svého bývalého partnera, devětadvacetiletého Marka van Dongena. Soud jí udělil doživotní trest, o jehož zkrácení může Wallaceová požádat nejdřív po dvanácti letech. Její někdejší přítel se spravedlnosti nedočkal - loni v lednu spáchal sebevraždu.

Devětadvacetiletý nizozemský inženýr Mark van Dongen se před třemi lety rozhodl opustit svou o bezmála dvacet let starší přítelkyni kvůli vztahu s jinou ženou. Odmítnutá milenka však rozchod neunesla a rozhodla se, že žádná jiná žena jejího přítele mít už nikdy nebude. Koupila kyselinu sírovou, a když za ní van Dongen 22. září 2015 přišel do jejího bytu na Ladysmith Road v Bristolu, aby potvrdil, že jejich bouřlivý vztah definitivně skončil, přesvědčila ho, aby ještě na jednu noc zůstal. Mladý inženýr poslechl, čímž zpečetil svůj osud - když usnul, oblečený pouze do boxerských šortek, žena na něj chrstla sklenici plnou kyseliny sírové. O případu informuje BBC.

Téměř nahý van Dongen ještě dokázal v agónii s křikem vyběhnout na ulici. Tam ho našli vyděšení sousedé, kteří zavolali záchranku. Zranění ale byla příliš vážná: mladý muž zůstal paralyzován od krku dolů a přišel o ucho, oko a levou nohu. V lednu 2017 spáchal v belgické nemocnici sebevraždu.

Soudkyně Nicola Daviesová označila jednání Berlinah Wallaceové za akt čistého zla a sdělila jí, že si úmyslně vybrala pro svůj čin okamžik, kdy bude její bývalý přítel obzvlášť zranitelný. "Nedostal žádnou možnost vyhnout se dopadu vašeho kyselinového útoku, který směřoval nejdřív na jeho tvář a hned poté i na jeho tělo," uvedla soudkyně. "Těsně předtím, než jste na něj kyselinu vychrstla, jste mu řekla: Když tě nemůžu mít já, nebude tě mít nikdo."

Wallaceové podle soudkyně přitížilo také to, že po činu opakovaně lhala. "Při výslechu na policii jste se snažila svalit na Marka van Dongena vinu a lživě jste prohlašovala, že to byl on, kdo nalil kyselinu do sklenice na nočním stolku a chtěl, abyste ji vypili."

Soud sice zbavil Wallaceovou obvinění z vraždy, ale odsoudil ji za úmyslně spáchaný kyselinový útok. Wallaceová dostala doživotí s tím, že nejdříve po dvanácti letech může požádat o zmírnění trestu. Podle policie hrabství Avon a Somerset jde o první doživotní trest za kyselinový útok ve Velké Británii.

Otec oběti Kees van Dongen u soudu prohlásil, že jej sice těší, že Wallaceová skončí nejméně na dvanáct let za mřížemi, ale že tento trest považuje přece jen za příliš nízký v porovnání s tím, k jakému životu tato žena odsoudila jeho rodinu. "Nikdy jsem netušil, že je takováhle. Ukázalo se, že nám od prvního dne zaslepila oči," řekl van Dongen.