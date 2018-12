Rozhodnutí přesunout zasedání centrální vlády z Madridu do Barcelony mělo symbolizovat zmírnění napětí v Katalánsku, které se loni pokusilo odtrhnout od Španělska. Španělský premiér Pedro Sánchez se již ve čtvrtek sešel s katalánským vůdcem Quimem Torrou a dohodl se s ním na „efektivním dialogu“.

Páteční výjezdní zasedání se konalo přesně rok poté, co se v Katalánsku uskutečnily předčasné volby do regionálního parlamentu. Ty vyhlásila centrální vláda, která předtím po nelegálním referendu a pokusu o vyhlášení nezávislosti, rozpustila předchozí parlament. Vrcholní katalánští politici byli zatčeni a Madrid na čas převzal přímou správu nad vzpurným regionem.

People have come from everywhere to Barcelona today to demand #justice and #freedom. Thousands of people have shown up at the People's Cabinet Meeting beginning just now to say no to the presence of the Spanish government in #Catalonia. pic.twitter.com/yzkOhRtHh7