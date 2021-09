Byl jsem tady poprvé na konci devadesátých let, kdy byla budova, v době výstavby v sedmdesátých letech nejvyšší na světě, symbolem nejen New Yorku, ale i USA a vlastně celého západního světa. Tady, na špici Man-hattanu, bylo tehdy hodně těsno, ostatně byly tu zřejmě nejdražší pozemky na světě,a proto, když jsem k „dvojčatům“ došel, se mi zatočila v tom malém prostoru z jejich dvojité, skoro půlkilometrové výšky hlava.

Miniseriál Deníku

V tomto týdnu se budeme 20 letům od útoku na „dvojčata“ věnovat každý den. Miniseriál vyvrcholí v sobotu 11. září. V prvním dílu se ve vzpomínkové reportáži z New Yorku, díváme na to, jak se toto výjimečné město s tragédií po dvou desetiletích vyrovnalo.

Ale byl tu strašný mumraj, architektonicky se mi daleko víc líbil historický Empire State Building a z New Yorku jsem si mnohem víc než „dvojčata“ a jejich okolí oblíbil uměleckou čtvrť Greenwich Village. Ale při pohledu přes vodu jsem „dvojčatům“ musel přiznat jejich zvláštní symetrickou krásu a to, že jsou právem symbolem města.

Po více než dvaceti letech, kdy se po zničení „dvojčat“ místo stalo symbolem tisíců zmařených lidských životů, se mi sem vlastně moc nechtělo. Měla to být romantická dovolená v New Yorku a návštěva místa takové obrovské tragédie do ní vlastně moc nezapadala. Ale nakonec jsem se nechal přesvědčit, že když jsme v New Yorku, tak i tohle místo prostě musíme vidět.

To, že je dnes na místě „dvojčat“ všechno jinak, vyplývá z toho, že atentáty z 11. září nezničily jen je, ale nepřímo i většinu ze sedmi dalších mrakodrapů Světového obchodního centra, které stály kolem. Stavět se tak začala celá nová čtvrť.

Smutek i velkolepost

Černý, žulový památník na „Ground Zero“ s padající vodou na místě „dvojčat“ svou velikostí a smutnou velkolepostí připomíná skoro tři tisíce obětí atentátů. Víc dojetí ale působí nedaleký památník newyorských hasičů, kteří zahynuli při zásahu nebo na jeho následky.

V sousedství památníku je už dnes nový komplex Světového obchodního centra (WTC), včetně té nejvyšší věže WTC 1. Původně navrhovaný název Věž svobody se neujal, ale přesto je WTC 1 novým symbolem New Yorku.

Mohutnější a vyšší než „dvojčata“ je s 541 metry nejvyšší budovou USA. Výlet bleskovým výtahem nahoru stojí desítky dolarů, ale stojí za to, lepší pohled na New York nikde nenajdete. Ale „dvojčata“ to nejsou. Ta totiž byla dvě.