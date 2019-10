Zářijové předčasné volby v Izraeli skončily pro Netanjahuův pravicový Likud i pro centristické uskupení Modrá a bílá vyrovnaným výsledkem. Sestavením vlády byl sice pověřen právě dosluhující premiér Netanjahu, nepodařilo se mu však získat podporu nadpoloviční většiny poslanců.

Netanjahu v projevu uvedl, že bez přestávky usiloval o vytvoření "široké vlády národní jednoty", která by zahrnovala Likud, jeho menší náboženské spojence a Modrou a bílou. Jeho snahy ale prý Ganc zablokoval. "V uplynulých týdnech, jsem udělal vše pro to, aby Benny Ganc přišel k jednacímu stolu… Bohužel to prostě opakovaně odmítl," řekl Netanjahu. Mandát na sestavení nové vlády měl Netanjahuovi vypršet až ve středu. Podle The Times of Israel nyní prezident Rivlin pravděpodobně oficiálně pověří sestavením nového kabinetu Gance v úterý ráno.

Jair Lapid, který byl na kandidátce Modré a bílé druhý, v reakci na premiérovo dnešní oznámení poznamenal, že Netanjahu "opět selhal", zatímco Modrá a bílá uvedla, že bude usilovat o "vytvoření liberální vlády jednoty".

Hrozí další volby

V případě, že by se ani Gancovi nepodařilo sestavit koalici, což je podle odhadů současného koaličního potenciálu možné, mohl by Rivlin tím pověřit některého z poslanců, pokud by viděl šanci na úspěch, v opačném případě by se v Izraeli musely letos konat volby již potřetí.

Kancelář prezidenta po oznámení Netanjahua uvedla, že Rivlin bude nyní mít konzultace se zástupci dalších politických stran a má v úmyslu jim oznámit, že sestavením nové vlády pověří Gance.

Netanjahu, který je nejdéle vládnoucím izraelským premiérem (kabinet řídí od března 2009 a předtím byl předsedou vlády v letech 1996-1999) je politicky oslaben v důsledku obvinění z korupce, které odmítá. Někdejší náčelník generálního štábu izraelské armády Ganc se zatím nechal slyšet, že nebude ve vládě s trestně stíhaným premiérem. Generální prokurátor by měl nyní do poloviny prosince oznámit, zda Netanjahua obžaluje.

Likud v zářijových volbách získal 32 křesel ve 120členném parlamentu, Modrá a bílá 33. Jelikož měl ale Likud o něco větší koaliční potenciál, byl nejprve sestavením vlády pověřen Netanjahu.