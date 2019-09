Izrael se od minulých parlamentních voleb pohnul jen o příslovečnou píď. Předběžné výsledky sčítání hlasů ale ukazují, že ona píď zřejmě stačila k tomu, že mnohaletý suverén izraelské politické scény Benjamin Netanjahu a jeho strana Likud už nebudou určovat další směr vývoje země. Podle neoficiálních a ne zcela úplných výsledků úterních předčasných voleb těsně porazil Netanjahua jeho soupeř Benny Ganc.

V dubnu skončily volby remízou mezi silně pravicovým Likudem a centristickou stranou Modrá a bílá, v níž na počet hlasů, nikoli mandátů vyhrál Likud. Po půl roce se jazýček vah nepatrně posunul na stranu Ganze, který bude mít v Knesetu pravděpodobně o mandát víc.

A může být proto prezidentem Reuvenem Rivlinem pověřený sestavením vlády jako první. To bude podle analytiků hrát zásadní roli. Novým premiérem může být právě Ganz, nikoli Netanjahu. A to přesto, že Likud může být nakonec součástí nové vládní koalice.

Alespoň tak si to přestavuje šéf nacionalistické sekulární strany Izrael je náš domov, někdejší ministr obrany Avigdor Lieberman. „Máme pouze jednu možnost – národní, liberální, širokou vládu zahrnující Izrael je náš domov, Likud a Modrou a bílou,“ řekl Lieberman včera ráno.

Právě Lieberman, bez jehož devíti poslanců se ani Ganc ani Netanjahu prakticky neobejdou, již dříve vyloučil vypsání dalších voleb. Současně ale odmítá, že by jeho strana šla do vládní koalice s arabskými či ultraortodoxními židovskými stranami.

Netanjahu před soud?

Na tom ztroskotaly už dubnové námluvy s Netanjahuem. Lieberman, stavící se proti protežování ultraortodoxní komunity odmítl, že by její příslušníci nadále nemuseli na rozdíl od jiných Izraelců chodit na povinnou vojenskou službu.

A požadoval přijetí zákona, který by to zaručil. To však Netanjahu, který se o spolupráci s malými náboženskými židovskými stranami opírá, odmítl přislíbit.

Ganc má pro spolupráci s Likudem podmínku, že ve vládě nemůže sedět právě Netanjahu. Kvůli tomu, že izraelský premiér čelí celkem třem vážným korupčním obviněním a reálně mu hrozí, že půjde před soud.

Velký úspěch ve volbách zaznamenal blok arabských stran, který skončil na třetím místě.