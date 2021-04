Netanjahu si podle izraelských médií dělal poznámky, před budovou soudu se sešli jeho stoupenci a vyjadřovali mu podporu. Všichni v soudní síni měli roušky, Netanjahu a obhájci černé, žalobci většinou bílé. Předseda izraelské vlády chtěl získat povolení se dnešního jednání nezúčastnit, ale bylo rozhodnuto, že musí být osobně přítomen po dobu výroků ben Ariové. Při výpovědi svědků už být nemusí.

Netanjahu dnes žalobce obvinil ze snahy ho odstavit od moci. "Takto vypadá pokus o puč," řekl podle agentury AP v prohlášení přenášeném televizí. Jedenasedmdesátiletý politik dále podle agentury DPA řekl, že je proti němu veden "hon na čarodějnice". Obviněn je ve třech korupčních kauzách, označovaných čísly 1000, 2000 a 4000.

"Kauza, již bude soud projednávat dnes, je významný a těžký případ režimní korupce. Podezřelý je izraelský premiér, který podle obžaloby zneužil svou velkou moc nedovoleným způsobem," řekla prokurátorka.

Soud se má dnes zabývat kauzou 4000, v níž jde o poskytnutí výhod v hodnotě 1,8 miliardy šekelů (12,5 miliardy korun) telekomunikační společnosti Bezeq, k níž patří zpravodajský server Walla, výměnou za pozitivní zpravodajství o premiérovi a jeho manželce. Vlastníkem Wally je akcionář Bezequ Šaul Elovič, který je spolu se ženou Iris obviněn z podplácení a bránění justici a jsou dalšími obviněnými v procesu.

Elovičovi byli také v soudní síni. Někdejší výkonný šéf Wally Ilan Ješua podrobně popsal, jak redakce dostávala pokyny vybírat zpravodajství ve prospěch Netanjahuových. Prohlásil, že se on, Elovič i jeho žena cítili jako v Severní Koreji, Netanjahuovým prý přezdívali Kim Čong-un a Ri Sol-ču, což jsou jména severokorejského vůdce a jeho manželky. "Místo, abychom plakali, jsme se smáli, a když jsme pak něco zveřejnili na Walle, říkali jsme: 'Co se dá dělat? Kim Čong-un si to přál'," vypověděl Ješua.

Většinu požadavků prý vznášel Elovič a šlo o naléhavé prosby, někdy jich bylo i několik za den. "Až 70 procent mých kontaktů s Elovičem se týkalo toho, jak psát o Netanjahuovi," řekl Ješua.

Sdělil rovněž, že mnoho sdělovacích prostředků dostává od politiků požadavky k publikovaným zprávám, ale množství týkající se Netanjahua bylo prý nesrovnatelné. Za týden podle něj přišlo z premiérovy strany tolik požadavků jako od všech politiků dohromady za deset let. "Politik může požádat o úpravu, ale neposílá celou korekturu. Dostali jsme se do situace, kdy jsme nemohli zveřejnit ničí názor," uvedl Ješua.

Požadavky na Wallu od premiéra a jeho rodiny začaly přicházet v roce 2012 a patřily k nim i žádosti "nechat zmizet" materiály vyznívající vůči Netanjahuovým negativně. Řízení skončilo po několika hodinách a bude pokračovat v úterý.

Netanjahu je v Izraeli první úřadující premiér, který stojí před soudem. Obvinění proti němu obsahují přijímání úplatku, podvod a zneužijí důvěry. Vinu nepřiznal a proces považuje za politicky motivované spiknutí proti němu.

V Izraeli se v březnu konaly volby a prezident Reuven Rivlin dnes zahajuje politické konzultace o budoucím premiérovi. Sestavením vlády může znovu pověřit Netanjahua, jehož politická strana Likud volby vyhrála. Protivníci předsedy vlády se obávají, že Netanjahu coby premiér bude usilovat o změnu zákona, který by mu zaručil imunitu před stíháním v době výkonu úřadu.