Britská královská rodina pod tlakem. Nová kniha odhaluje opravdové pikantnosti

Z dokumentární série, na jejíž produkci se manželé podílejí, zatím Netflix ve čtvrtek zveřejnil pouze první tři díly. Sice tedy není jasné, zda Harry a Meghan později neodhalí ještě větší "bombu" než dosud, ale už i to, co zaznělo právě v prvních epizodách, však může být pro královskou rodinu velmi nepříjemné. „Série přichází více než rok a půl po bombastickém rozhovoru páru s Oprah Winfreyovou, ve kterém kritizoval členy královské rodiny, a který způsobil v Buckinghamském paláci poprask. Současná série je prvním velkým testem monarchie pod vládou krále Karla III., jehož vztah s mladším synem je velmi křehký,“ shrnuje CNN.

Princ Harry s manželkou v nové sérii opět zopakovali svá dřívější obvinění, že se k Meghan chovala královská rodina rasisticky. Nyní však tvrzení ještě rozvedli. Vévoda ze Sussexu také poukázal na "špinavé prakticky britského tisku" ohledně královské rodiny. Manželku Meghan pak připodobnil ke své matce, princezně Dianě, a poukázáním na její příběh opět připomněl tragická poslední léta a smrt populární Princezny lidských srdcí. „Tato rodina má kostlivce ve skříni, kteří se někdy nečekaně objeví,“ uvedl princ Harry.

Dokumentární série Harry a Meghan

- Obsah: Dokumentární seriál odhaluje zákulisí vztahu britského prince Harryho a jeho manželky Meghan. Jde o takzvanou "tell-all" sérii, vévodové ze Sussexu tedy slibují, že budou mluvit velmi otevřeně o svém vztahu, životě v britské královské rodině i svém odchodu z této rodiny (konkrétněji z pozic tzv. pracujících nebo seniorních členů).

- Vydavatel: streamovací platforma Netflix

- Rok výroby: 2022

- Počet epizod: 6

- Termín zveřejnění: první polovina epizod 8. prosince, druhá polovina epizod 15. prosince

Úvodní epizody dokumentární série se ale kromě sporných témat věnovaly také příběhu vztahu Harryho a Meghan. Diváci se dočkali nejen dosud neviděných fotek ze soukromí páru, manželé odhalili například oblíbenou píseň jejich syna Archieho. „Jde o skladbu od Eltona Johna,“ píše BBC.

Prozradili také, že se seznámili díky sociálním sítím Snapchat a Instagram. Podle Harryho slov princ uviděl fotku kanadsko-americké herečky Meghan, a byť na ní měla použitý filtr s psím obličejem, zaujala ho. Poprosil tak společného známého o seznámení.

Vévodové ze Sussexu mluví v dokumentu o svém prvním rande:

Zdroj: Youtube

Zkorumpovaná média, co chtějí jen skandály

Jedním z hlavních témat nové dokumentární série byl vztah britské královské rodiny a britského (bulvárního) tisku. Princ Harry volil vůči novinářům z domovského Spojeného království tvrdá slova. Uvedl, že je jeho povinností „odhalovat vykořisťování a korupci, která se děje v médiích“. Podle něj britští bulvární novináři překračují meze.

Princ dokonce tvrdí, že po Buckinghamském paláci požadovali, aby tisková kancelář královské rodiny nejenže vynášela pomluvy, ale cíleně dostala Harryho do nějakého skandálu, aby měl bulvár o čem psát.

Jediným "špatným" v tomto příběhu ale podle prince nejsou jen bulvární média. V pořadí pátý následník britského trůnu zmínil, že královská rodina jde bulváru na ruku - výměnou za ochotu předvádět se před bulvárním tiskem o ní totiž pak vychází množství pozitivních zpráv. „Harry a Meghan mluví o takzvané královské rotě, bulvárních novinářích, kteří informují pouze o královské rodině, a za to se přednostně dostávají k některým tématům. Podle vévodů monarchie uzavřela s bulvárním tiskem ďábelskou dohodu,“ uvádí server NPR.

Zavírání očí před rasismem

Jedním z nejzávažnějších, ale ne překvapivých obvinění z dokumentu je dále téma rasismu. To, že se královská rodina měla k vévodkyni Meghan chovat rasisticky, uvedl pár už v interview z loňska. Nyní ale manželé dodali, že celá země odmítá omluvit se za svou koloniální minulost a otrokářství.

S rasismem souviselo v dokumentu i téma mediální šikany, kterou měla zažívat vévodkyně Meghan. Princ Harry obvinil královskou rodinu, že jeho manželku nijak nechránila. „Rodina nijak nezasáhla, když se v tisku opakovaně objevovaly rasistické články o Meghan,“ nastiňuje obvinění server NPR.

Podle Harryho je pro britskou královskou rodinu typický nezájem směrem k potřebám jednotlivých členů rodiny a zavírání očí před jejich utrpením - a nezajímala se ani o to, jak trpí jeho manželka urážkami v bulváru. To, že členové královské rodiny ignorovali rasismus médii směrem k Meghan, bylo podle Harryho svébytným druhem rasismu ze strany královské rodiny. „Říkali mi: Moje žena si tím musela projít taky, tak proč bychom se o tvoji přítelkyni měli starat jinak? Proč byste měli mít speciální zacházení? Proč by měla být chráněná? A já jsem jim odpovéděl: Rozdíl je tady v zaměření na rasu,“ vzpomínal princ Harry.

V dokumentu také připodobnil to, co zažívala Meghan, k příběhu své matky, princezny Diany. Podle něj je jeho manželka Princezně lidských srdcí podobná ale i v jiných ohledech. „Meghan má toho mnoho společného s mojí mámou. Má stejnou sebedůvěru, je v ní stejná vřelost,“ poznamenal princ Harry.

Princezna Diana.Zdroj: ČTK/PA/John Stillwell

Divadélko pro kamery

Kromě obvinění z rasismu a nezájmu chránit vévody ze Sussexu před mediálním tlakem oba manželé v novém dokumentu zopakovali, jak svázaný a plný přetvářky je podle nich život členů britské královské rodiny.

Podle Harryho a Meghan je vše jen divadlo pro kamery. „Meghan popsala své oficiální oznámení o zasnoubení z roku 2017 jako organizovanou reality show. První rozhovor, který poskytovali s Harrym jako snoubenci, pak za nacvičený,“ shrnuje CNN. Bývalá herečka kritizovala třeba i nedostatek spontánnosti Harryho příbuzných při osobním setkání (konkrétně třeba prince Williama a princezny Kate, kteří se s ní nechtěli objímat, když se poprvé viděli), či soubor pravidel, které musela dodržovat při volbě oblečení na oficiální akce.

Záběr z prvního rozhovoru, který Harry a Meghan poskytli o svém zasnoubení, a který v novém dokumentu vévodkyně označila za nacvičený:

Princ Harry pak naznačil, že členové jeho rodiny se mnohdy nerozhodují svobodně. Konkrétně narážel na nešťastně uzavřená manželství svého otce a matky i dalších příbuzných. „Myslím si, že u mnoha členů rodiny, zejména u mužů, převládne touha vzít si spíš někoho, kdo by odpovídal představám rodiny, než toho člověka, se kterým je jim předurčeno být,“ vyjádřil se. A dodal, že se v tomto ohledu od zbytku rodiny liší, neboť si vzal právě Meghan a jejich vztah popsal jako velký milostný příběh.

Zároveň uvedl, že nedostatek spontánnosti a omezení mu nejsou blízká. „Moje matka vždy všechno dělala ze srdce. A já jsem synem své mámy,“ prohlásil princ Harry.

Rodinná válka

Byť dokument ještě není u konce, komentátoři již nyní mluví o krizi či rodinné válce. „Následuje po období, kdy se zdálo, že se vztahy mezi Harrym a jeho rodinou zlepšují. Po smrti královny Alžběty II. se v době smutku Harry objevoval na veřejnosti s bratrem Williamem. Karel III. pak ve svém prvním projevu jako britský monarcha vyjádřil lásku k Harrymu a Meghan,“ připomíná CNN. Nový dokument ale všechny smířlivé tendence zřejmě na delší čas ukončí.

Buckinghamský palác vydal prohlášení, podle kterého se k obsahu dokumentu nebude blíže vyjadřovat. Zdroje z okolí královské rodiny ale prozradily, že kromě samotného obsahu dokumentu rodinu pobouřilo i to, že nedostala ani možnost se k dokumentu jakkoliv postavit. „V dokumentu je zmíněno, že se členové královské rodiny odmítli vyjádřit k obsahu. Podle zdroje z blízkosti královské rodiny ale ani Buckinghamský, ani Kensingtonský palác (oficiální sídla krále a královny, a prince a princezny z Walesu, pozn. red.) nikdo se žádostí o komentář neoslovil,“ upozorňuje CNN.

Podle zjištění reportérů BBC sice do Kensingtonského paláce dorazil pouze mail od jedné z produkčních společností, jelikož ale nebylo možné ověřit jeho pravost, mediální zástupci prince z Walesu tak nemohli odpovědět.

Nový král Karel III. a jeho syn a následník trůnu princ William přijíždějí k Westminsterskému opatstvíZdroj: ČTK/AP/Emilio Morenatti

Mizerný život královské rodiny

V prvních pár hodinách po odvysílání první části dokumentu zatím nebylo zcela jasné, nakolik dokument otřese pozicí britské královské rodiny a co udělá s názory na Harryho a Meghan. Například ale podle BBC se nemusí změnit vůbec nic. „Pokud jste dosud považovali Meghan a Harryho za zajímavý pár, ke kterému se královská rodina nechovala fér, váš názor nový dokument nezmění. A pokud jste si o nich mysleli, že jsou protivní a neuctiví vůči příbuzným, ani tento váš názor dokument nenaruší,“ shrnuje BBC.

Jisté ale začíná být, že britská média jsou nadále nakloněna spíše monarchii, než dvojici odpadlíků.

Kritickou recenzi vydal třeba list The Guardian. „Hlavním poselstvím snímku Harry a Meghan je, že být součástí královské rodiny je mizerné. Váš život není váš, soustavně vás nahání agresivní tisk a celý život jste podřízeni směšné etiketě,“ vysmívá se novému dokumentu a slovům vévodů ze Sussexu jeden z komentářů listu.

Například podle královského korespondenta BBC Seana Coughlana třeba také pár v dokumentu zopakoval jen obvinění, která vznesl už v minulosti, a která královské rodině výrazně neublíží. „Pro Meghan a Harryho dokument představuje vyznání lásky jim samotným. Prezentují se jako lidé pod palbou, čelící předsudkům a hrozbám, jako někdo, kdo je ve válce s médii. Pro královskou rodinu, která se děsí, že ji někdo vykreslí jako nesympatickou, nedotknutelnou či hůře rasistickou, ale program zatím nepřinesl nic výrazně trapného či hrozivého,“ uvedl v analýze nové dokumentární série Coughlan.