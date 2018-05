Neudělali nic špatně, hájí cyklisty odborníci po tragickém útoku šelmy v Seattlu

Při nešťastném sobotním cyklistickém výletě nedaleko amerického Seattlu, který skončil smrtí jednoho z účastníků, neudělali lidé špatně nic. Píše to s odvoláním na vyjádření odborníků zpravodaj The Guardian. "Něco naopak nebylo v pořádku s pumou," tvrdí šerif Ryan Abbott. Druhý cyklista byl včera propuštěn z nemocnice.

Vyšetřování neštěstí v Kaskádovém pohoří.Foto: ČTK/AP/Alan Berner

Dva muži byli toho dne na horských stezkách v Kaskádovém pohoří, když je šelma začala pronásledovat. V reakci oba udělali to, co radí oficiální příručky: sesedli z kol, začali dělat rámus a snažili se pumu zahnat. Poté, co zaútočila, ji dokonce jeden z nich uhodil kolem.

Predátor se nejprve vzdálil, po chvíli se však vrátil. Na svou kořist zacílil ve chvíli, kdy si oba cyklisté mysleli, že je pryč. Jednoho kousl do hlavy a následně vláčel po zemi, druhému se podařilo utéct. Puma jej chvíli sledovala, pak ale svou oběť vzala a zatáhla do své jeskyně. Druhý muž uběhl asi dvě míle, než se mu podařilo spojit se se záchrannou službou.



Ta brzy dorazila, načež šelmu vystopovala ve chvíli, když si mrtvého cyklistu hlídala před jeskyní. Policista zvíře postřelil, to uteklo, o několik hodin později jej však, notně oslabené, našli s pomocí psů. Po druhé ráně zemřelo, tělo budou nyní zkoumat zvěrolékaři.

"Oba muži udělali všechno tak, jak měli. Něco bylo špatně s pumou," komentoval neštěstí již zmíněný šerif. Útok zvířete je o to překvapivější, že se jednalo o první podobný incident ve státě Washington za posledních 94 let, ačkoli v oblasti celkem žije okolo dvou tisíc jedinců. Ještě v minulém století dokonce stát platil lovcům za to, aby přemnožené predátory hubili.



Odborníci tvrdí, že pakliže se člověk s podobnou hrozbou potká ve volné přírodě, rozhodně by neměl utíkat pryč, mohl by totiž pouze posílit lovecké instinkty zvířete. Namísto toho se mu musí postavit, pomalu vycouvat a snažit se zvětšit svůj objem, ať už pomocí bundy, či postavením se na kámen.



Dospělí by také ihned měli zvednout ze země malé děti. V případě, že puma neodejde a naopak přejde do útoku, musí napadený odpovědět stejnou mincí. "Cílem je zvíře přesvědčit, že nejste kořist, nýbrž potenciální nebezpečí," radí na stránkách státu odborníci.