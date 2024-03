Nejdéle čekající odsouzenec k trestu smrti v americkém státě Idaho přežil svou popravu. Vězeňské službě se ani po více pokusech nepodařilo úspěšně aplikovat smrtící injekci, a tak úřady musely vykonání rozsudku odložit. Odborníci upozornili, že kvůli tomu lidé prožívají zbytečné utrpení a označili způsob popravy za nehumánní.

Stůl pro vykonání popravy smrtící injekcí. Ilustrační foto | Foto: Wikimedia Commons/Ken Piorkowski/CC BY-SA 2.0

Úřady amerického státu Idaho odsoudily Thomase Eugenea Creeche k trestu smrti za pět vražd, které spáchal v 70. a 80. letech minulého století, ačkoliv podle informací CNN se přiznal, že celkově zabil až čtyřicet lidí. Vězeň měl koncem února čelit vykonání rozsudku, na který za mřížemi čekal padesát let.

Poprava se ale nezdařila, a zhruba po hodinovém snažení o aplikování smrtící injekce vězeňská služba musela provedení trestu odložit. Třiasedmdesátiletému muži tak ze zákona vypršel rozsudek smrti.

Svědectví z popravčí komory

Creechovi právníci v prohlášení uvedli, že vykonavatelé trestu se desetkrát pokusili aplikovat smrtící látku do žil na obou rukou i nohou. „Stát pověřil neznámé osoby s neurčitým výcvikem,“ uvedli obhájci pro BBC. „Problém byl v kvalitě žíly,“ hájila se podle agentury Reuters věznice.

Poprava v Idahu skončila fiaskem:

Zdroj: Youtube

Reportéři, kteří byli svědky události, sdělili pro Sky News, že každý pokus o zavedení kapačky trval několik minut. Odsouzený vrah se přitom stále díval na své rodinné příslušníky sedící v oddělené místnosti. Po rozhodnutí o zastavení popravy přistoupil ředitel věznice ke Creechovi a několik minut mu šeptal do ucha a tiskl ruku. Advokáti poté okamžitě podali k americkému okresnímu soudu novou žádost o odklad trestu.

Odsouzený muž se tak vrátit do cely. „Stát zváží další kroky,“ uvedly podle CNN úřady v Idaho.

Lidé zažívají muka

Odborníci na lidská práva popravy smrtící injekcí dlouhodobě kritizují. Server Newsweek na základě lékařských zpráv uvedl, že vězni pociťují bolest a dušení kvůli nahromadění tekutiny v plicích, i pálení chloridu draselného v těle. Jenže kvůli ochrnutí v mnoha případech nelze poznat, že trpí. „Je jasné, že smrtící injekce působí utrpení,“ sdělil pro NPR anesteziolog Joel Zivot z Emoryho univerzity na základě údajů z pitev popravených vězňů.

V případě neúspěšných poprav pak podle odborníka na práva a politologii Austina Sarata - zabývajícího se problémem zpackaných trestů smrti - odsouzení prožívají zbytečná muka.

V minulosti se v USA popravovalo i plynem:

Před 100 lety v USA poprvé popravili člověka plynem: Několik minut se dusil

Nejvyšší soud USA podle serveru Newsweek rozhodl, že to, zda jsou určité typy poprav humánní, ovlivňuje vývoj společenských norem. To znamená, že o tom do jisté míry rozhoduje veřejné mínění. Studie z roku 2021 provedená think-tankem Pew Research Center zjistila, že většina Američanů je k trestu smrti apatická.

Zpackané popravy

Případ zpackané popravy z Idaha není ojedinělý. V Alabamě přežil trest smrti smrtící injekcí odsouzený vrah Kenneth E. Smith, úřady se proto rozhodly vykonat popravu novou metodou takzvané dusíkové hypoxie, tedy udušením.

Nezisková organizace Informační centrum pro trest smrti uvedla, že například v roce 2022 bylo v USA sedm z devatenácti poprav neúspěšných. I proto se některé státy, jako třeba Utah nebo Jižní Karolína, rozhodli vrátit k zastřelení nebo elektrickému křeslu.