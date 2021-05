„Byla jsem zrovna v kuchyni a slyšela hlasitou ránu. Vyběhla jsem ven a přišla další rána. Poté už jsem jen viděla jedno letadlo klesat,“ řekla serveru CBS News Shelly Whiteheadová, svědkyně nehody. Podle ní je doslova zázrak, že letadlo či padající trosky nespadly na přilehlé domy.

Vyšetřovatelé nyní zkoumají, co se přesně stalo. Mají i nahrávku z řízení letového provozu. Chvíli před incidentem se dispečer ptal jednoho z letadel, jestli nepotřebuje pomoci: „Cirrus 6 Delta Juliet, přeletěl jsi cíl?“ a poté: „Cirrus 6 Delta Juliet, potřebujete pomoci?“

SMFR is responding to a reported small plane crash south of Cherry Creek Reservoir. Updates to follow. pic.twitter.com/vHrY6LSXiX