Celá událost se seběhla během několika okamžiků. Camuz ani nestačila doběhnout za manželem, který se nacházel ve vedlejší místnosti. „Když se ke mně snažil přijít s naším druhým synem, spadla na ně skříň a nebylo možné se pohnout. Jak se zemětřesení zhoršovalo, padala zeď, místnost se třásla a budova měnila polohu. Když se otřesy zastavily, nejdříve jsem si ani neuvědomila, že jsem spadla o patro níž. Křičela jsem na manžela a syna, ale nepřišla žádná odpověď,“ svěřila se žena reportérce BBC Alice Cuddy.

Zázrak v Turecku? Záchranáři po 222 hodinách vyprostili ze sutin živou ženu

I přes veškerou smůlu měla 33letá žena štěstí. Spadlý šatník jí totiž zachránil život, protože zabránil tomu, aby ji rozdrtila padající velká betonová deska. Kromě skříně, jemné kůže svého novorozeného syna, kterého neustále tiskla k sobě, a oblečení necítila nic jiného než beton a trosky.

Okolnímu světu se o sobě snažila dát vědět křikem a taky bušením kousky suti do boku skříně. Zezačátku ji však nikdo neslyšel. „Byla jsem vyděšená,“ řekla Camuz, která nakonec pod troskami strávila téměř čtyři dny. Neměla u sebe žádný zdroj vody nebo jídla. V zoufalství se párkrát snažila napít vlastního mateřského mléka. Věděla ale, že se v každém případě musí postarat o svého syna, který střídavě spal, plakal a krmil se. Celou dobu se její myšlenky upínaly k její rodině a bála se, zda manžel a druhý syn zemětřesení přežili.

Vysvobození po téměř čtyřech dnech

Po více než 90 hodinách přežívání pod sutinami Camuz uslyšela psí štěkot mísící se s hlasy. Ty znamenaly její záchranu. „Jsi v pořádku? Zaklepej jednou pro ano,“ uslyšela a věděla, že ji konečně našli. Když se jí pak záchranný tým z hasičského sboru istanbulského magistrátu zeptal, jak je její syn Yagiz starý, nebyla si jistá. Od zemětřesení totiž přestala mít pojem o čase.

Největší úleva přišla po příjezdu do nemocnice. Vyčerpaná žena totiž zjistila, že její manžel Irfan a tříletý syn Yigit Kerim zemětřesení přežili. Do nemocnice je ale převezli s vážnými zraněními nohou a chodidel. Lékaře a zdravotníky překvapilo zejména to, že 33letá žena a její desetidenní syn naopak neutrpěli žádná vážná fyzická zranění.

Záchranář z místa zemětřesení: Srdce vám buší. Hrabete, dokud neuvidíte ruku

Po velké úlevě po vysvobození z trosek přišel šok. Dům Camuzyny rodiny srovnalo zemětřesení se zemí, a tak se se svými dětmi neměla kam vrátit. Zatím tedy bydlí společně s dalšími třinácti lidmi v provizorním modrém stanu vyrobeném ze dřeva a plachty. Nyní se přeživší snaží s tragédií vyrovnat. Svěřila se, že za záchranu jejího života dluží hlavně malému synovi. „Myslím, že kdyby nebyl dostatečně silný, aby to zvládl, taky bych nebyla,“ řekla. Dodala, že je šťastná, že si hrůzný zážitek dítě nebude pamatovat.

Příběhy se šťastným i tragickým koncem

Mezi další neuvěřitelné příběhy se šťastným koncem patří případ holčičky jménem Aya, která se narodila pod troskami zřícené budovy na severozápadě Sýrie. Záchranáři ji našli stále spojenou se svou matkou skrze pupeční šňůru. Celá její rodina, včetně matky, při zemětřesení zemřela.

Na sociálních sítích reagovalo na její pohnutý osud velké množství lidí a rovnou žádali o podrobnosti, aby ji mohli adoptovat.

Pátrání se v Turecku a Sýrii blíží ke konci. Záchranáři ale stále nalézají živé

Pravděpodobně neznámější příběh, který se udál při zemětřesení, naopak šťastný konec nemá. Je zachycen na ikonické fotografii z místa neštěstí v jihotureckém městě Kahramanmaras. Mesut Hancer na snímku drží ruku své 15leté dcery Irmak, která zemřela 7. února. Otec se tři dny snažil vyprostit její tělo z trosek, nakonec se mu ji ale nepodařilo zachránit. Zavalil ji velký betonový nosník. Pod troskami zemřelo také dalších sedm Hancerových rodinných příslušníků.

Záchranné týmy i po více než týdnu po ničivém zemětřesení o síle 7,8 stupně Richterovy škály stále slyší zpod trosek hlasy. Dodnes bylo v Turecku a Sýrii potvrzeno více než 41 200 mrtvých. Turecký prezident Recap Tayyip Erdogan označil zemětřesení za katastrofu století. Po otřesech totiž zůstalo mnoho lidí bez domova, postrádají přístřeší, ale taky vodu a elektřinu. Situaci přitom zhoršuje a komplikuje již existující humanitární krize a roky probíhajícího konfliktu.

OSN v reakci na katastrofu zahájilo tříměsíční humanitární výzvu ve výši 397 milionů dolarů pro oběti zemětřesení v Sýrii a dokončuje podobnou akci pro přeživší v Turecku.