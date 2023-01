Rekordní pizza by nasytila několik rodin po celý jeden týden. A rekordní je plným právem. Se svou velikostí 14 tisíc čtverečných stop (1300 metrů čtverečných) se stala novou největší pizzou na světě. Globální fastfoodový řetězec Pizza Hut ji upekl 18. ledna.

Bylo to UFO? Podivný mrak nad tureckým městem Bursa je senzací internetu

Největší italská pochutina na světě byla vyrobena z více než jedné a půl tuny těsta, dvou tun rajčatové passaty, téměř čtyř tun sýra. A také z 630 tisíc feferonek.

Vyrobena byla v Los Angeles Convention Center ve spolupráci s Youtuberem Airrackem na počest návratu receptury The Big New Yorker pizzy s feferonkami na menu Pizza Hut. Vrátila se tam po 24 letech.

Darování potřebným

Obrovskou pizzu připravovali kuchaři Pizza Hut po částech. Nejdříve rozváleli vrstvy těsta a potřeli je omáčkou. Pak na gigantický koláč nasypali další ingredience. Pizza byla po kouscích zahřívána pojízdným pečícím zařízením. Nakonec byla rozporcována na 68 tisíc plátků a darována místním charitativním organizacím.

„Skvělé na tom je, že nic z toho nepřijde nazmar, vše jsme darovali místním potravinovým bankám tady v komunitě v Los Angeles,“ sdělil prezident Pizza Hut David Graves.

Jak se dělá největší pizza na světě?

Zdroj: Youtube

Snový projekt

Projekt byl snem komediálního Youtubera Ericka Deckera, známého pod pseudonymem Airrack. Americký deník The New York Post doplnil, že pečení obrovské pizzy byla jeho pomsta všem, kteří nedorazili na jeho oslavu osmých narozenin.

„Když mi bylo osm let, uspořádal jsem oslavu v bowlingové hale a nikdo nepřišel. Abych se pomstil, strávil jsem posledních 18 let plánováním, jak udělat největší pizzu na světě, a dnes se to stalo,“ okomentoval rekord Youtuber a přiložil fotografii sebe a mamutí pizzy. Kromě toho během akce oslavil i jiný osobní milník. Na online platformě i díky performanci s pizzou dosáhl deseti milionů odběratelů.

KVÍZ: Hod pračkou i mega nehty? Super rekordy z nové Guinnessovy knihy

Portál People napsal, že to není poprvé, co se společnost Pizza Hut dostala do Guinessovy knihy rekordů. V roce 2016 si zajistila světový rekord za donášku pizzy v nejvyšší nadmořské výšce na zemi. Jejich pizza byla doručena na vrchol hory Kilimandžáro v Tanzanii.

Pizza s feferonkami pokořila rekord skupiny italských kuchařů z roku 2012. Ti tehdy upekli bezlepkovou pizzu o velikosti 13 580 čtverečných stop (1261 metrů čtverečných).