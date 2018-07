Nevyčíslitelná ztráta. V Keni uhynulo po přesunu osm nosorožců dvourohých

Osm kriticky ohrožených nosorožců dvourohých uhynulo v Keni poté, co byli převezeni do několik stovek kilometrů vzdáleného národního parku Tsavo East na jihu země. V pátek o tom informovalo keňské ministerstvo turismu a divoké zvěře.

Předběžné vyšetřování poukazuje na možné otrávení solí, ke kterému mohlo dojít, když se nosorožci pokoušeli přizpůsobit slanější vodě ve svém novém domově. Ministerstvo okamžitě pozastavilo probíhající převozy dalších nosorožců a uvedlo, že přeživší jedinci jsou pečlivě sledováni.

Ztráta nosorožců je „úplná katastrofa,“ řekla prominentní keňská ochránkyně přírody Paula Kahumbuová z nevládní organizace WildlifeDirect. Podle jejích slov žije v Keni 80 procent zbývající populace nosorožců dvourohých.

Ochránci v Africe tvrdě pracují na tom, aby ochránili kriticky ohrožené poddruhy nosorožců dvourohých před pytláky, kteří prodávají jejich rohy na čínském černém trhu. Některé poddruhy již nenávratně vyhynuly.

Od přesunu skupiny 11 nosorožců do nově vytvořeného národního parku Tsavo East, ke kterému došlo měsíc, si Keňská agentura na ochranu divoké zvěře (KWS) slibovala podpoření tamní populace. Příčinu úhynu zvířat vládní agentura neuvedla.

„Rozhodně bude přijato disciplinární opatření“, pokud vyšetřování úmrtí prokáže nedbalost pracovníků agentury, napsalo ve svém prohlášení ministerstvo.

Přeprava volně žijících živočichů je strategie, kterou používají ochránci přírody k tomu, aby pomohli vybudovat nebo dokonce znovu obnovit zvířecí populace. V květnu bylo přepraveno šest nosorožců dvourohých z Jižní Afriky do Čadu, kteří se do této země vrátili století a půl poté, co zde byli vyhubeni. Mezi lety 2005 a 2017 Keňa transportovala 149 nosorožců dvourohých.

Podle Světového fondu na ochranu přírody (WWF) populace nosorožců dvourohých v průběhu 20. století dramaticky klesla, především kvůli evropským lovcům a osadníkům. Mezi lety 1960 a 1995 se jejich počet propadl o 98 procent na méně než 2500 kusů.