Zásilka Amazonu skrývala 30 kilogramů marihuany

„Policie nám nechtěla vůbec věřit. Navíc jsme se báli, že marihuanu bude někdo hledat a náš dům vykrade. Několik dní jsme tam nespali,“ uvedli zákazníci Amazonu. O kuriózním případu informoval server BBC.

O nálezu informovali policii, která drogu zabavila. Pod anonymitou z obav o vlastní bezpečnost pak informovali místní média.

„Náš zákaznický servis se spojil přímo se zákazníkem. Případ se vyšetřuje podle zákona,“ uvedl Amazon pro BBC.



Jako kompenzaci jim pak firma nabídla 150 dolarů. Pár však uvedl, že vzhledem k tomu, jaký jim zásilka přivodila stres, je to málo. Po firmě požadují omluvu s vysvětlením.

Krabice byla poslána ze skladu Amazonu z Massachusetts.

Can you imagine?

Amazon customers in Orlando got unexpected marijuana delivery ?-65-pounds! #WFTV at 6pm pic.twitter.com/yYywuKYpnU