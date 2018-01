Strach z terorismu. New York instaluje na chodníky 1500 nových bariér

New York umístí na své chodníky a volná prostranství víc než 1500 sloupkových bariér, které mají chránit chodce před případným nájezdem auta. Město se pro tuto investici rozhodlo po dvou automobilových útocích z loňského roku, kdy řidiči úmyslně najeli do lidí.

Útočník svým vozem najel i do školního autobusuFoto: ČTK/AP/Bebeto Matthews

Namísto nevzhledných masivních betonových bloků budou chodce v rušnějších částech New Yorku chránit elegantní štíhlé kovové sloupky válcového tvaru. Na jejich instalaci a na další bezpečnostní opatření vynaloží město 50 milionů dolarů. Oznámil to starosta New Yorku Bill de Blasio.

Svůj projev starosta pronesl na Times Square na místě, kde v květnu najel zdrogovaný řidič na chodník a projel po něm kolem tří městských bloků, přičemž zabil mladou ženu a dalších 22 lidí zranil. Na Times Square byly poté umístěny obdobné sloupky. Teď jich v ulicích města přibude 1500.

"Chápeme, co se po celém světě děje, a dokonce jsme už byli podobných tragédií svědky i zde. Víme, že musíme udělat ještě víc proto, abychom zajistili lidem bezpečí," uvedl Bill de Blasio. Informuje o tom agentura Reuters.

Bariéry na Times Square. Podobné přibudou i na dalších frekventovaných místech v New Yorku. Foto: Repro Youtube

V poslední době dochází v evropských i v amerických městech k rozsáhlým útokům, při nichž agresoři používají osobní nebo i nákladní auta jako zbraň proti chodcům. Jde o taktiku, kterou svým přívržencům doporučila islámská teroristická organizace Islámský stát.

Útoky tohoto typu odstartovaly v červenci 2016 masovou vraždou v jihofrancouzském městě Nice, kde při oslavách dobytí Bastily najel do chodců na nábřežní promenádě fanatik s kamionem a zabil 86 lidí.

K dalšímu podobnému masakru došlo o několik měsíců později na vánočním trhu v Berlíně, kde pod koly nákladního vozu zahynulo 12 lidí včetně české občanky Nadi Čižmárové.

Také Spojené státy zažily v loňském roce dva podobné útoky. Kromě výše uvedeného incidentu na Times Square šlo o podzimní událost na Manhattanu, kde přívrženec Islámského státu úmyslně vjel vozem na cyklostezku spojenou s cestou pro pěší, začal na ní srážet lidi a osm jich zabil. Muž byl v listopadu obviněn z osminásobné vraždy a z poskytování podpory Islámskému státu.