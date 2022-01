Spidermana nebo jiného superhrdinu teď podle některých vyjádření budou potřebovat lidé v americkém New Yorku. Policie totiž bude na část padouchů krátká. Obávají se toho samotní strážci zákona i zástupci dalších organizací poté, co nový newyorský prokurátor Alvin Bragg oznámil, že z některých zločinů se nově stanou přestupky. A nejde o žádné drobnosti, přestupkem, tedy činem, za který nehrozí vězení, bude třeba i ozbrojená loupež.

Ráj pro zločince

Podle policistů dal Bragg svým rozhodnutím město doslova v plen zločincům. „Už teď si příliš mnoho lidí myslí, že mohou páchat zločiny a přitom odolávat zatčení, vysmívat se policistům a čelit nulovým následkům. Policisté navíc nebudou chtít jít do ulic zajišťovat zločince, kteří v konečném důsledku nebudou stíháni," vyjádřil se třeba prezident jedné z policejních organizací, Police Benevolent Association, Patrick Lynch.

Policisté dokonce naznačují, že v Ney Yorku může nastat opravdu apokalyptická situace jako z některých filmů. „Bragg dal zločincům volnost a umožnil jim převzít kontrolu nad ulicemi. V Braggově Manhattanu můžete odporovat a bránit se zatčení, prodávat drogy, a dokonce po městě pobíhat se zbraní a projde vám to," řekl vedoucí asociace newyorských detektivů, NYPD Detectives' Endowment Association, Paul DiGiacomo.

Nejen policisty prokurátorovo nové nařízení nemile zaskočilo. „V New Yorku otevírá cestu k ještě většímu krveprolévání, než ve městě už zažíváme," zdůraznila pro stanici Fox News Jannifer Harrisoová, která vede organizaci obhajující práva obětí zločinů.

Jenže prokuratura Bragga podporuje a stejně tak i nový newyorský starosta. Jeho argumenty totiž nejsou plané, a podle odborníků velká část bývalých trestných činů skutečně nepatří mezi nejzávažnější, respektive ne natolik, aby za ně muselo hrozit hned vězení a nemohl být použitý jiný postih. Bragg opatřeními sleduje záměr snížit množství lidí v přeplněných věznicích a zároveň umožnit policistům a státním zastupitelům, aby měli více času řešit opravdu ty vůbec nejtěžší zločiny. A že jich není málo.

New York jako Sin City

Věta o newyorském krveprolévání není nadsazená. Město v poslední době opravdu trpí poměrně zásadním nárůstem kriminality. Podle listu NY Post počet vražd ve městě mezi lety 2019 a 2020 stoupl o 47 procent, celostátně pak o 31 procent, a počet násilných útoků se ve stejném období v New Yorku zvýšil o 11 procent. „Podle FBI jde o rekordní nárůst a právě díky skokovému zvýšení počtu vražd se celkově oproti roku 2019 zločinnost v New Yorku zvýšila o pět procent," zmiňuje NY Post.

Jen pro ilustraci, od chvíle, kdy v New Yorku vypukla pandemie koronaviru, tedy od roku 2020, se odehrálo 12 vražd v metru, kdy oběť činu byla náhodná a nijak se neznala s vrahem. Před pandemií se ročně takové případy staly v průměru dvakrát. Těžko říci, zda se dá tento stav přičítat pandemickému stavu, jeho výsledkem ale každopádně je, že policisté a prokurátoři neví, kam dříve skočit.

Takzvané Velké jablko, jak se New Yorku přezdívá, je opravdu v problémech - věznice jsou přeplněné a policisté jsou přetíženi. Po této stránce se může zdát, že je krok nového prokurátora dobrým řešením, jak zaměřit pozornost na ty nejtěžší zločiny a odlehčit zatížený systém od těch méně závažných. Jak ale opakovaně upozorňuje více komentátorů, seznam bývalých zločinů, ze kterých se nově stanou pouhé přestupky, zahrnuje i činy, u kterých by se o jejich "neškodnosti" pro společnost dalo uvažovat jen těžce.

Férovější přístup

Říká se, že nové koště dobře mete a nový newyorský prokurátor Bragg si to opravdu vzal k srdci. Nařízení o pozastavení trestního stíhání v případech činů, které byly dosud trestnými a nově budou z hlediska prokuratory brány pouze jako přestupky, vydal pouhých pár dní po vstupu do funkce. Progresivita a snaha o vytvoření férovějšího systému i pro pachatele trestných činů se od něj očekávala i kvůli jeho minulosti. Vyrůstal totiž ve čtvrti Harlem, oblasti obývané převážně Afroameričany, která je sice známá lákavým a živým multikulturním prostředím, ale také historicky vysokou zločinností. Na stránce maps.nyc.gov lze vysledovat, že v některých částech Harlemu mezi loňským lednem a listopadem připadalo na tisíc obyvatel více než 20 800 zločinů.

I sám Bragg ostatně svá mladá léta v Harlemu zmínil v dokumentech k jím nově vydaným nařízením. „Před měsícem se v bloku, kde žiji, střílelo. Když jsem v 80. letech vyrůstal v Harlemu, zažil jsem, jaké to je mít ke krku přiložený nůž, jaké to je, když vám do tváře míří poloautomatická zbraň. Než jsem oslavil jednadvacáté narozeniny, šestkrát na mě někdo míŕil zbraní, z toho třikrát policisté a třikrát jiní lidé, takže tyto problémy znám důvěrně," píše Bragg v úvodu memoranda k jeho novým pokynům.

Podle něj je potřeba přijmout nové řešení celé situace. „V současnosti vidíme, že přibývá násilností a počty lidí ve věznicích stoupají. Naším cílem je snížit obojí zároveň. To, jak je řešíme teď, zkrátka nefunguje," vyjádřil se Bragg pro Fox News.

Vězení až jako poslední možnost

Podle něj jednak odstranění trestnosti některých činů sníží jejich počet, a zároveň se policisté budou moci soustředit na to opravdu důležité. „Nový přístup nejenže město učiní bezpečnějším, ale uvolní i zdroje z prokuratury, aby se mohly zabývat násilnou trestnou činností. Moje odhodlání učinit z trestu vězení až tu úplně poslední možnost je neměnné," napsal Bragg.

Podle prokurátora by se nyní policisté a státní zástupci měli snažit více se zaměřit na alternativní tresty k uvěznění. To, že bude ve věznicích končit méně lidí, navíc podle něj sníží recidivu a zároveň městu ušetří finanční prostředky.

Newyorský starosta Eric Adams se pro stanici CBS prozatím vyjádřil, že Braggovy kroky podporuje a věří, že vězení nemusí být vždy tou nejlepší možností a se zločinci by se mělo pracovat i jiným způsobem, než je "pouze" zavřít za mříže. Braggovo rozhodnutí přivítali rovněž zástupci prokuratury.

Mezi bývalými trestnými činy v New Yorku se nově octnou také držení a prodej marihuany, pokud nepřesáhne určité množství, dále prostituce, neplacení jízdného ve veřejné dopravě, porušování domovní svobody (s výjimkou pronásledování) nebo kladení odporu při zatýkání.

Bragg svým rozhodnutím mimochodem nezměnil zákon, i výše zmíněné činy nadále zůstávají trestními, ovšem prokuratura je nebude stíhat.