Americké úřady se tímto způsobem snaží zrychlit tempo očkování. Dokončené očkování má v USA 56 procent populace, za poslední měsíc se ale proočkovanost zvýšila pouze o tři procentní body. Například v květnu to bylo zhruba o 13 procentních bodů.

Postavení mimo službu stovek zdravotníků ale zvýšilo obavy z negativních dopadů na kvalitu péče. Stát New Yorku tak například přijal opatření, díky kterému budou moci na jeho území pracovat bez zbytečných administrativních průtahů a poplatků také zdravotníci z jiných amerických států.

"Tato nová informace ukazuje, že důrazné trvání na povinnosti očkovat zaměstnance ve zdravotnictví je tím správným opatřením na ochranu zranitelných členů našich rodin a našich blízkých," uvedla guvernérka státu New York Kathy Hochulová. Jediným způsobem, jak zvládnout pandemii nemoci covid-19, je podle ní nechat naočkovat každého, kdo může vakcínu dostat.

Záchranáři převáží pacienta ve zdravotnickém centru v New Yorku, 6. května 2020 | Foto: ČTK

V americkém státě New York úřady postavily mimo službu stovky zdravotníků a dalších zaměstnanců ve zdravotnictví, kteří se nenechali naočkovat proti nemoci covid-19. Uvedla to televize CNN. Ve státě platí povinnost, že zaměstnanci ve zdravotnictví musejí mít od pondělí alespoň jednu dávku vakcíny. Zaměstnancům, kteří byli posláni na nucenou dovolenou, hrozí ztráta místa.

