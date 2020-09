Jedenačtyřicetiletý chicagský skladník a otec pěti dětí Daniel Prude trpěl problémy s duševním zdravím. Policie ho zadržela letos 23. března ve městě Rochester ve státě New York, kde byl na návštěvě u svého bratra Joea.

"Přestaň plivat"

Podle zveřejněných záběrů z policejních tělních kamer dojeli policisté k Prudemu ve chvíli, kdy šel za slabého sněžení úplně nahý noční ulicí. Podle videí nicméně okamžitě uposlechl policejní výzvu, aby si lehl a dal ruce za záda. Na videu je slyšet, jak reaguje: "Jasně, jasně."

Při zatýkání se začal chovat rozrušeněji, občas bylo slyšet, že policistům nadává. Také plival, ale fyzický odpor podle všeho nekladl. Tvrdil však, že je nakažený koronavirem, takže mu policisté nasadili na hlavu "protiplivací kuklu". Tyto kukly jsou vyrobené ze síťoviny a nasazují se zadržovaným proto, aby se policisté chránili před jejich slinami. Kritici jejich používání poukazují na to, že kukly mohou u zadržených vyvolat paniku a jsou pro ně ponižující. Navíc podle nich zvyšují riziko, že dohlížející policisté přehlédnou případné vězňovy potíže s dýcháním.

Zdroj: Youtube

Na záběrech je vidět, že jeden z policistů tlačí oběma rukama Prudemu na hlavu se slovy: "Přestaň plivat." Když s sebou zadržený přestane zmítat a ztichne, jeden z policistů poznamená: "Asi je mu docela zima."

Co přesně se dělo dál, nebylo zveřejněno, podle BBC však musela být k Prudemu přivolána záchranka. Lékaři se ho snažili oživit, ale o týden později, 30. března, zemřel v nemocnici poté, co byl odpojen od podpůrných přístrojů.

"Chtěl jsem, aby mu pomohli, ne, aby ho lynčovali"

Prudeho příběh nyní zveřejnila jeho rodina, která uspořádala tiskovou konferenci. Podle právního zástupce rodiny nemohl být případ zveřejněn dříve z důvodu, že zveřejnění policejních záznamů z kamer "trvalo měsíce".

Podle verze Prudeho rodiny zavolal policii přímo Danielův bratr Joe, a to z důvodu, že jeho sourozenec trpěl akutními psychickými problémy. "Volal jsem proto, aby se bratrovi dostalo pomoci, ne proto, aby byl lynčován," prohlásil na středeční tiskové konferenci Joe Prude.

Nejvyšší státní zástupce státu New York označil ve svém prohlášení Prudeho smrt za tragédii a uvedl, že v této věci probíhá vyšetřování. Příslušní policisté nebyli postaveni mimo službu.

Podle zprávy z pitvy, kterou citovaly rochesterské noviny Democrat and Chronicle, způsobily Prudeho smrt komplikace spojené s dušením při zatýkání. Jako další komplikaci zmiňuje zpráva silnou halucinogenní drogu PCP (jde o fencyklidin neboli tzv. andělský prach. Látka vznikla původně jako veterinární anestetikum, v současnosti však nemá lékařské využití a používá se téměř výhradně jako omamná. Dá se kouřit, šňupat, polykat v tabletách nebo rozpuštěná ve vodě i píchat do žíly, pozn. red.).

Opět přišly demonstrace

Oznámení o Prudeho smrti vyvolalo v Rochesteru další demonstrace. Policie je podle novin rozháněla za použití pepřovéího spreje a pepřových kuliček.

V letošním roce jde už o několikátý policejní zásah vůči Afroamaričanovi, který ve Spojených státech vedl k veřejným protestům. Lavinu protestů spustil letos v květnu případ recidivisty George Floyda, který zemřel poté, co mu policista při zatýkání na necelých osm minut zaklekl krk (Floyd trpěl hypertenzí a užíval drogy).

V posledních týdnech napětí opět zesílilo v důsledku policejní střelby na černocha Daniela Blakea ve městě Kenosha ve Wisconsinu, jenž nerespektoval výzvy policistů, kteří se ho pokoušeli zadržet, a snažil se dostat do svého auta. Policisté ho zasáhli sedmi výstřely do zad, v jejichž důsledku Blake ochrnul na spodní polovinu těla. Po zveřejnění jeho případu došlo ve městě k velkým protestům, které přerostly v rabování a násilnosti spojené s další střelbou a dvěma mrtvými.

Kandidát Demokratů na funkci prezidenta Joe Biden prohlásil, že policisté, kteří se podíleli na střelbě na Blakea, by měli být obviněni. Před soud by podle svých slov chtěl dostat i policisty, kteří měli podíl na smrti Breonny Taylorové, afroamerické ženy a lékařky na pohotovosti, která byla zabita ve svém bytě v Louisville v Kentucky během policejní protidrogové razie. Podle zveřejněných informací se však v jejím bytě žádné drogy nenašly a z jejich přechovávání byla podezírána omylem, protože policie viděla její někdejší auto zaparkované před domem zatčeného dealera - auto jí však v té době už nepatřilo.

"Myslím, že bychom měli nechat fungovat soudní systém a že policisté musí být minimálně obviněni," uvedl ve svém prohlášení Joe Biden.

Americký nejvyšší státní zástupce William Barr ve středu odmítl obvinění, že by se s černými a bílými Američany zacházelo odlišně kvůli policejnímu rasismu. V rozhovoru pro CNN uvedl, že to, že by neozbrojeného černocha zastřleili bílí policisté, je velmi vzácné. "Tvrdit, že policii postihla nějaká epidemie střílení neozbrojených černochů, je prostě lež," prohlásil Barr.